Ako želite zdraviju probavu, dodajte ovaj sastojak obrocima

Podijeli:







Izvor: Image by RitaE from Pixabay

Zdravlje crijeva utječe na zdravlje cijelog organizma pa je potrebno na njih obratiti više pažnje.

Crijeva su odgovorna i za probavu hrane, za pretvaranje u energiju i apsorpciju nutrijenata. Kada je u pitanju gubitak kilograma, opet je važno voditi brigu o zdravlju crijeva. Puno je načina kako to možete napraviti, ali možda je najpametniji konzumacija namirnica bogatih nutrijentima poput voća i povrća. Suplementi poput probiotika, ali i vlakna su iznimno važna za zdravlje probave.

Kada govorimo o napicima koji će zaštiti zdravlje crijeva, jedan od najboljih je jabučni ocat. Zašto je tako dobar, otkriva nutricionistica Jennifer Hanway.

Što morate znati o ispijanju jabučnog octa?

Samo ime otkriva da su jabuke glavni sastojak jabučnog octa, produkt je fermentacije, a na kraju dobivamo nama poznati proizvod.

“Dok jabučni ocat pomaže mršavljenju, sigurno nije magičan napitak i neće nadoknaditi sve važne nutrijente. Ako želite zdravo mršavjeti fokus treba biti na zdravoj prehrani i tjelovježbi, a najbolji je način pratiti prehranu koja ima malo ugljikohidrata, ali puno proteina i voća te povrća”, navodi nutricionistica.

Što se tiče zdravstvenih dobrobiti, navodi da jabučni ocat može pomoći kod snižavanja razine šećera u krvi. “Kada jedete namirnice koje su bogate šećerom ili rafiniranim ugljikohidratima, razina šećera u krvi raste. Jednom kad se to dogodi, gušterača proizvodi hormon inzulin, koji govori tijelu da hranu pohranjuje kao masnoće. Kliničke studije su pokazale da konzumacija jabučnog octa može biti u tom slučaju dio obroka koji će taj proces ublažiti”, pojašnjava.

Kako jabučni ocat pomaže kod održavanja zdravlja crijeva

Kada jabučni ocat dodate salatama ili povrću, on će pomoći da se razgrade i probave teško topiva vlakna, a kada se hrana lako probavlja onda će tijelo puno lakše apsorbirati sve vitamine i minerale iz nje. Jennifer Hanway dodaje da ako koristite organsku ocat, nefiltrirani, on će biti tamniji radi bakterija koje su se formirale tijekom fermentacije. Dok to nije klinički dokazano probiotik, konzumacija razne fermentirane hrane može biti jako dobra za odražvanje zdravlja crijeva.

Sastojci:

3 manje jabuke – ostavite koru

3 žlice šećera

800 ml filtrirane vode (važno je da voda prekriva jabuke, pa po potrebi dodajte)

Priprema:

Operite i narežite jabuke te ih položite u dobro opranu i posušenu posudu. Pomiješajte šećer s vodom te prelijte po jabukama. Zatvorite posudu – dobro je koristiti papirnati poklopac ili gazu). Ostavite 2-3 tjedna u smočnici.

Procijedite tekućinu i bacite jabuke. Vratite tekućinu u istu posudu i zatvorite. Vratite posudu na mjesto gdje je stajala (toplo i tamno mjesto)i tako ostavite otprilike 4-6 tjedana. Nakon 4 tjedna provjerite odgovara li okusom onome što želite, kada ste u to sigurni, možete ga koristiti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.