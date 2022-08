Probavni enzimi: Što su, zašto su bitni i koja im je cijena u dućanima?

Podijeli:







Većina reklama i promidžbenih materijala za dodatke prehrani navodi kako u sebi sadrže enzime.

Čuli smo za enzime mnogo puta, no o čemu se tu zapravo radi? Enzimi su biološke molekule koje ubrzavaju reakcije u našem organizmu. Većina enzima u organizmu su proteini po sastavu. Dijelimo ih na probavne enzime, prehrambene i metaboličke.

Što su probavni enzimi?

Dok imamo metaboličke enzime koji sudjeluju u svim tjelesnim procesima i prehrambene koji započinju proces probave hrane u ustima i želucu, probavni enzimi čine treću veliku skupinu. Riječ je o oko 20 probavnih enzima koji sudjeluju u probavi hrane, što im i ime govori. Njihovo sudjelovanje u organizmu očituje se time što omogućuju probavu te prenose hranjive tvari iz namirnica kroz krv do svih stanica cijelog organizma.

Probavni enzimi se najvećim dijelom stvaraju u gušterači te izlučuju u početni dio crijeva. Ako dođe do neodgovarajuće aktivnosti probavnih enzima, može doći do upalnih procesa u bilo kojem dijelu našeg organizma. Loša i nepravilna aktivnost probavnih enzima dovodi do raznih zdravstvenih tegoba i poteškoća.

Zašto su nam bitni probavni enzimi?

Kvalitetna aktivnost probavnih enzima omogućava dobro djelovanje cjelokupnog organizma. Ova vrsta enzima pomaže u probavi. Tu se radi o amilazi, proteazi i lipazi. Proteaze, koje se nazivaju i peptidaze ili proteinaze su enzimi koji kataboliziraju razgradnju proteina hidrolizom peptidnih veza.

Probavni enzimi proteaze su dakle zaslužni za probavu proteina. Razgradnja proteina se događa u želucu gdje djeluje pepsin koji razgrađuje sastavni dio vezivnog tkiva, kolagen, stoga nam je nužan da bi dobro probavili meso. Nakon želuca, ostatak razgradnje se događa u gornjem dijelu tankog crijeva kada na proteine djeluju probavni enzimi gušterače. Razgradnja proteina završava u tankom crijevu te se tek tada oni apsorbiraju u krvotok.

Ukoliko u našem organizmu nisu dovoljno razgrađeni proteini može doći do procesa truljenja u probavnom sustavu. To dovodi do oduzimanja energije organizmu i osjećaju umora, ali i razmnožavanja gljivica, bakterija i drugih mikroorganizama. Takvi mikroorganizmi, zbog nepravilnog djelovanja peptidaza može dovesti do razvijanja gastritisa, Chronove bolesti i drugih zdravstvenih tegoba koje nisu nužno vezane samo uz probavne probleme. Pokazalo se kako neodgovarajuća aktivnost probavnih enzima može dovesti i do razvoja herpesa, migrena, osipa i slično.

Lipaza kao probavni enzim može započeti razgradnju masti već u ustima jer se nalazi u našoj slini. U ustima se razgrađuje samo vrlo mali dio masti. Ostatak se provodi u tankom crijevu, ponovno pod djelovanjem lipaze, probavnog enzima koji proizvode gušterača ili tanko crijevo.

Amilaza je nužna za probavu ugljikohidrata te služi za razgradnju škroba na šećere. Ovaj probavni enzim luče gušterača i žlijezde slinovnice.

Probavni enzimi i intolerancija na hranu

Pokazalo se kako svaka osoba ima određeni enzimski potencijal koji je prvenstveno ovisan o našem genetskom nasljeđu. Kod nekih ljudi je enzimski potencijal mnogo veći te imaju više energije, lakše probavljaju hranu, sporije nakupljaju masne naslage i bolje reagiraju na stres. kod drugih ljudi postoji mali enzimski potencijal, a to znači da su te osobe sklonije bolestima i zdravstvenim tegobama, mogu imati poteškoće s probavom te su vrlo često slabog imuniteta i bolesne.

Nedostatak nekih probavnih enzima može dovesti i do intolerancija na hranu. Nije potpuno jasan uzrok, no poznato je da se pojavljuje kada tijelo određene namirnice prepoznaje kao šetne. Razlikuje se od alergije na određene namirnice jer se uglavnom ograničava na probavne probleme te se mnogo lakše rješava nego alergija. Probavni enzimi u ovom slučaju igraju veliku ulogu. Hrana koju unosimo sadrži ugljikohidrate, masti i proteine koji se u našem organizmu trebaju razgraditi na manje molekule, a u tome im pomažu probavni enzimi.

Ako neki nerazgrađeni oblici ostanu u crijevima mogu reagirati sa stanicama i molekulama te stvarati reakciju. Reakcija može biti intolerancija na hranu. Najčešće se pojavljuje na ugljikohidrate ili masti

Simptomi intolerancije na hranu su:

– grčevi u trbuhu

– probavne smetnje

– glavobolje i migrene

– kontinuirani umor

– upale sinusa

– pretilost

– razvijanje kroničnih bolesti

– tumori

– kožne promjene i osipi

Najčešća namirnica na koju ljudi stvaraju intoleranciju je laktoza. Za razgradnju laktoze potreban je probavni enzim laktaza koji se kod nekih ljudi u odrasloj dobi stvara u maloj količini. Zbog toga se laktoza ne probavlja u potpunosti i njene molekule ostaju nerazgrađene. Ovo stvara probavne probleme, najčešće proljev, nadutost i vjetrove te bol u trbuhu.

Dodaci prehrani s probavnim enzimima

Probavni enzimi se neprestano stvaraju jer proces probave u našem organizmu traje neprestano. Ako je potrebno povećano stvaranje ovih enzima, veća je šansa da će organizam biti umoran jer će taj dio probavljanja trošiti mnogo energije. Pretjerana opterećenost organa dovodi do bolesti, smanjuje otpornost organizma te skraćuje životni vijek.

Stoga, posebice s godinama, mnogi posežu dodacima prehrani s probavnim enzimima. Redovitim uzimanjem takvih dodataka prehrani osoba obično ne treba izbjegavati konzumiranje određenih namirnica. Na tržištu se mogu naći probavni enzimi životinjskog, biljnog i mikrobnog izvora. Međutim, dobra pomoć osim dodataka prehrani može biti i promjena životnih navika te konzumiranje hrane bogate enzimima. Dobro bi bilo i konzumirati sirove namirnice i unositi što manje kalorija hranom.

Međutim, nije loše da vaš jelovnik sadrži i kuhane namirnice jer neki nutrijenti postaju lakše dostupni za apsorpciju upravo kuhanjem. Ravnoteža je najbolji odabir.

Ovo su neke od namirnica koje bi bilo dobro uvrstiti u svakodnevni jelovnik upravo jer su bogate probavnim enzimima:

– banana

– ananas

– papaja

– mango

– kivi

– avokado

– đumbir

– kiseli kupus

– med

Osim toga, na smanjivanje broja probavnih enzima utječu i loše životne navike. Stoga ako želite osigurati dobru probavu i cjelokupno zdravlje organizma pazite na svoje zdravlje, posebice zdravlje gušterače. Izbjegavajte visoko procesuiranu hranu, šećere, alkohol i kavu. Obavezno izbjegavajte pretjerano korištenje alkohola i pušenje. Na smanjenje utječu i tablete za smanjivanje želučane kiseline što znači da bi u tom slučaju trebali povećati unos probavnih enzima na druge načine.

Cijena dodataka s probavnim enzimima ovisit će o vrsti dodatka i količini kapsula ili tableta u pakiranju. Prosječno se radi o cijeni od oko 120 kuna za 30 kapsula. Kupiti se mogu i kapsule za žvakanje kao i tablete koje se uzimaju uz vodu.

