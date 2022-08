Podijeli:







Izvor: Shutterstock / Ilustracija

Osim lijekova, postoje i prirodni načini liječenja anksioznosti. Neki odmah počinju djelovati, a neki s vremenom smanjuju anksioznost.

Čajevi

Kamilica može pomoći kod opuštanja, možete popiti šalicu čaja ili uzeti suplemente. Naime, pacijentima s poremećajem anksioznosti koji su pili suplemente kamilice osam tjedana anksioznost se značajno smanjila, piše Health.com.

Matičnjak je još jedna odlična biljka za smanjenje stresa i anksioznosti. Prema istraživanju, sudinoci koji su kozumirali ekstrakt matičnjaka (600 mg) bili su puno smireniji.

Poznato je da lavanda ima umirujući učinak. Pijenje čaja kao i miris ulja lavande smanjuju stres i anksioznost.

Joga

Vježbanje joge može biti učinkovito protiv anksioznosti jer umiruju um, ali i tijelo.

Odlazak u šetnju prirodom

Šetnja šumom najmanje dvadest minuta, kako je pokazalo japansko istraživanje, smanjuje razinu hormona stresa.

Držanje daha

Takozvano joga disanje 4-7-8, kako tvrde stručnjaci, vrlo je učinkovito za smanjenje stresa i anksioznosti. Izdahnite na usta i udahnite na usta brojeći do četiri. Zdržite dah brojeći do sedam i onda lagano izdahnite na usta brojeći do osam. Ponovite najmanje dva puta dnevno.

Jedite doručak

Većina ljudi s poremećajem anksioznosti preskače doručak. Stručnjaci savjetuju započeti dan zdravim namirnicama kao što su jaja koja sadrže proteine te su prirodan izvor kolina.

