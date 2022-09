Podijeli:







Izvor: Unsplash

Topli dani su vrijeme kada smo obično u kratkoj odjeći te je pojava rana na koži puno češća nego zimi. Dogoditi se mogu kod šetnje prirodom, kod padova, ogrebotina i slično, a skloni su im i djeca i odrasli. Rane mogu nastati i zbog bakterijskih, virusnih i gljivičnih infekcija te kod imunoloških i sistemskih bolesti.

Rane se mogu nalaziti na unutarnjem dijelu sluznice ili na površinskom dijelu kože, a u svakom slučaju postoje prirodni lijekovi za rane. Najčešće rane na sluznici su afte ili ranice u ustima, rane u nosu od pretjeranog korištenja kapi za nos te ranice u genitalnoj regiji koje obično nastaju kod ozljeda ili bolesti.

Kada dođe do oštećenja tkiva, odnosno ozljedi, rane mogu biti duboke ili samo površinske, a za rješavanje problema možete koristiti neki od prirodnih lijekova. Kod površinskih rana dolazi do oštećenja epidermisa te takve rane najčešće zacjeljuju bez ožiljka. Mogu biti i ulceracije što označava dublji defekt tkiva koji može sezati sve do kosti te u tom slučaju ta rana zacjeljuje ožiljkom.

Najbolji prirodni lijek za ranu

Rane koje nastaju zbog mehaničkih ozljeda najčešće se nalaze na površinskom dijelu kože, usnoj šupljini ili genitalnoj regiji. Za ovakve se rane obično mogu koristiti neki prirodni lijekovi ili preparati. Veličina rana može varirati od nekoliko milimetara do nekoliko centimetara te ovisno o podražaju može biti akutna ili kronična. Akutna rana i bez liječenja sama od sebe cijeli u roku od 10 dana i to obično bez ožiljka. Lijek može ubrzati taj proces.

Većina nas dobro zna kako rane izgledaju, no dobro je znati ih razlikovati od težih oštećenja. Rane tako mogu biti crvene ili bijelo-žute boje, a obično bole na dodir. Mogu imati glatku površinu i grub rub koji kod kroničnih rana može biti uzdignut.

Liječenje rana narodnim lijekovima

Ako rane nastale zbog ozljeda ili infekcije želite brže riješiti i to bez korištenja teških lijekova, isprobati možete neki od prirodnih lijekova za rane. Riječ je o raznim biljkama i prirodnim sastojcima koji se od davnina koriste za brže zacjeljivanje.

Prirodni lijekovi za rane su:

– soda bikarbona

– propolis i med

– crni i zeleni čaj

– kamilica, kadulja, gospina trava

– kantarionovo ulje

– kokosovo ulje

– kurkuma

– češnjak

– morska voda

Prije nego se odlučite na korištenje nekog od navedenih prirodnih lijekova za rane, obavezno ih nanosite čistim rukama i s čistim priborom ili gazama. Ako rana krvari, prvo zaustavite krvarenje laganim pritiskom i zaustavljanjem cirkulacije. Nakon toga dobro očistite ranu čistom vodom i po mogućnosti fiziološkom otopinom, ali tek kada krvarenje prestane.

Ranu nemojte grebati, već lagano tapkajte čistom gazom kako biste odstranili višak vode. Tek sada možete početi s nanošenjem samog lijeka na ranu.

U nastavku ćemo objasniti zašto i kako se koriste ovi prirodni lijekovi.

1. Ulja kao prirodni lijek za rane

Kantarionovo ulje ili ulje gospine trave poznato je po svojim blagotvornim svojstvima za kožu i sluznicu. U slučaju oštećenja pomaže u bržem zacjeljivanju rana pa i površinskih opeklina. Uz to služi za zaštitu kože od pojave dekubitusa. Kantarionovo ulje sigurno je za korištenje na i u genitalnom području. Bogato je taninima i flavonoidima koji djeluju na cirkulaciju, iritaciju kože i crvenilo. Nanesite ga u tankom sloju na ranu i ostavite da djeluje. U slučaju rana u rodnici ili na spolovilu, namažite ga ili koristite tamponiranje tako da tampon umočite u ulje i tada ga unesete u rodnicu.

Kokosovo ulje se koristi kao prirodni lijek za ranu zbog monolaurina, masne kiseline koja ima antimikrobna svojstva. Pokazalo se da je kokosovo ulje djelotvorno kod bržeg zacjeljivanja rana, no jedino ako se radi o djevičanskom kokosovom ulju bez dodataka konzervansa. Ulje nanesite direktno na ranu i tako smanjite rizik od infekcija.

2. Oblozi od čajeva

Čajevi koji su bogati antioksidansima poput crnog i zelenog čaja dobar su prirodni antiseptik. Oni će tako ubrzati zacjeljivanje rane i spriječiti pojavu daljnje infekcije. Nanositi ih možete tako da u čaj umočite sterilnu gazu pa ostavite djelovati na rani dok se ne osuši.

Osim za ubrzavanje zacjeljivanja, neki čajevi mogu biti prirodni lijek za ranu – koji će smanjiti bol i ubrzati zarastanje. To su čaj od kamilice koji je poznat po svojim umirujućim svojstvima, čaj od kadulje ili žalfije koja djeluje jednako kao antibiotik te se koriste za liječenje kožnih nečistoća.

2. Propolis i med

Med i propolis su poznati kao prirodni antioksidansi te se mogu koristiti kao prirodni lijekovi za rane zbog svojih protuupalnih svojstava. Ubrzat će zarastanje i smanjiti mogućnost nastanka ožiljka na mjestu ozljede. Istraživanja su pokazala da nanošenje meda na ranu, kao i konzumiranje meda može pomoći u ubrzavanju zacjeljivanja. Propolis i med su odličan prirodan lijek kad se radi i o oštećenjima u ustima.

3. Kurkuma i češnjak

Poznati domaći lijek za rane su kurkuma i češnjak, poznati po svojim antiseptičkim i antibiotskim svojstvima. Kurkuma sadrži kurkumin koji potiče proizvodnju kolagena, važnog sastojka naše kože koji služi za obnavljanje. Stoga, kurkuma može pomoći upravo kod bržeg zarastanja rana. Na ranu se može nanijeti prah ili pasta od kurkume i kokosovog ulja.

Češnjak se nerijetko koristi kod brojnih bolesti, za jačanje imuniteta i kao prirodni lijek za ozljede. Njegova antibakterijska i protuupalna svojstva pokazala su se djelotvorna u liječenju herpesa na usnama. Koristite ga tako da ga narežete ili zgnječite te stavite u sterilnu gazu i takvu nanesite na ranu. Držite oko 15 minuta pa isperite čistom vodom ili fiziološkom otopinom.

4. Soda bikarbona

Jedan od najstarijih narodnih lijekova za brže zacjeljivanje rana je soda bikarbona. Odlična je za rješavanje rana u ustima te afti. Koristi se za liječenje kiselosti organizma, pomaže kod smanjivanja opekotina, svrbeža od ugriza kukaca pa čak i protiv gljivica. Nanesite je u obliku paste koju ćete napraviti od malo vode i sode bikarbone. Za početak je stavite u gazu i takvu nanesite na kožu, a ako se radi o rani u ustima, stavite paste na štapić i zatim direktno na ranu pa ostavite da se osuši. Korištenje možete ponoviti nekoliko puta u danu.