Pripazite na njih: Simptomi koji otkrivaju da nešto nije u redu sa štitnjačom

Izvor: Tetra Images / Tetra Images / Profimedia

Možda su vam poznati neki simptomi bolesti štitnjače, ali postoje i neki koje ne biste očekivali.

Preaktivna štitnjača uzrokuje pretjerano znojenje, gubitak kilograma, a može i ubrzati otkucaje srca. Neaktivna štitnjača čini suprotno – može vam biti hladno, možete nakupiti višak kilograma… No postoje i manje poznati simptomi koji mogu otkrivati da nešto nije u redu sa štitnjačom.

“Maglica” u mozgu

Štitna žlijezda šalje određene hormone do mozga kako bi mu pomogla da obavlja svoj posao, a kada se taj proces uspori radi manje aktivne štitnjače, može doći do jedne nuspojave, a to je osjećaj da imate “maglicu” u mozgu. Možete primijetiti da se teže fokusirate, teže pamtite i ne možete jasno razmišljati.

Promjene raspoloženja

Često se osjećate loše i tužno? Puno razloga može biti iza toga, ali i problemi sa štitnjačom se nalaze na popisu. Depresija je često jedan od prvih simptoma da nešto nije u redu sa štitnjačom. Češće se depresija javlja kad je štitnjača preaktivna.

Problemi u trudnoći

Istraživanja pokazuju kako neliječeni problemi sa štitnjačom mogu voditi do problema u trudnoći, poput stanja koje se naziva preeklampsija, a opisuje povišen krvni tlak / hipertenziju koja se po prvi puta javlja u trudnoći u kombinaciji s nalazom bjelančevina u urinu.

Problemi s mjesečnicom

Problemi ove vrste mogu biti simptom problema sa štitnjačom. Menstruacija koja je jako slaba ili obilna te neredovita može biti jedan od simptoma. Ako vam se menstruacija uopće ne javlja, i to može biti simptom. Djevojke koje imaju problema sa štitnom žlijezdom često prvu menstruaciju dobiju jako rano ili jako kasno.

Mutan vid

Ponekad neko stanje štitnjače može uzrokovati nakupljanje viška tekućine u tkivima koja se nalaze u blizini očiju, a kada se to dogodi, bolest štitnjače može uzrokovati da mišići oko oka koji kontroliraju pokrete oka postanu veći. Može se javiti i problem s fokusom i vid može postati mutan. Isto tako se može javiti problem duple slike.

Sindrom karplanog kanala

Višak tekućine se nakuplja i na drugim dijelovima tijela. U ruci postoje živci signale šalju kroz meko tkivo ili “tunel” u blizini zapešća, a kada to tkivo natekne , može doći do pritiska na živce u tom području. Utrnula ruka, trnci i slabost koju možete osjećati u prstima se naziva sindrom karpalnog kanala, piše Ordinacija.hr.

Hrana ima čudan okus

Osjetilo okusa vas može zavarati, a kada štitna žlijezda ne radi kako bi trebala, može uzrokovati probleme s okusom i zato hrana može biti drugačijeg okusa.

Smanjen libido

Kada je rad štitnjače usporen, isto se događa i s metabolizmom, a upravo on kontrolira organe u tijelu koji stvaraju hormone potrebne za seksualnu želju. Kada ih je u organizmu manjka, to ćete osjetiti i sami jer se želja za seksom može smanjiti.

Gubitak kose

Svakog dana gubimo kosu, ali ako primjećujete sve više promjena na tjemenu ili da se kosa tanji, mogla bi za to biti odgovorna i štitnjača. Obično se ovaj problem javlja kod ozbiljnih promjena sa štitnjačom koji dugo traju.

Visok krvni tlak

Manje aktivna štitnjača može uzrokovati da krvne žile postanu manje fleksibilne što znači da će biti otežan protok krvi iz srca do ostalih dijelova tijela. Preaktivna štitnjača može povisiti krvni tlak i doprijeti pojavi aritmije.

Zatvor

Ovo je jedan od problema koji može biti znak hipotireoze, a ako imate druge probleme s radom štitnjače, može se češće javiti i mekana stolica.

