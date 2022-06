Primijetili ste da su vam otečene noge? Liječnice savjetuju kako to spriječiti

Podijeli:







Izvor: Pixabay

Pri visokim temperaturama mnogim osobama otiču noge, uglavnom stopala i gležnjevi. Bezazleni je to simptom kojim se tijelo nastoji ohladiti i što se očituje kao oteklina. Međutim, valja biti oprezan jer ova klinička slika može biti povezana s nizom ozbiljnih oboljenja na koje upozoravaju profesorica Slobodanka Ostojić Kolonić iz Klinike za unutarnje bolesti KB Merkur i docentica Delfa Radić Krišto, predstojnica Klinike za unutarnje bolesti KB Merkur.

Dolaskom ljepšeg i toplijeg vremena polako zaboravljamo na zdravstvene tegobe karakteristične za zimski period, a do izražaja dolaze one povezane s višim temperaturama. Jedna od vrlo čestih tegoba jest oticanje nogu.

“Kod osoba kod kojih otiču noge ljeti najčešće se zapravo radi o venskoj cirkulaciji koja je lošija. I najčešće je vezana za osobe koje ili stoje na poslu ili sjede na poslu, znači gdje nema aktivnosti velike muskulature, tako da je taj venski sustav opterećen stajanjem, dolazi do istjecanja u perivaskularne prostore i taj otok se zbog gravitacije spušta prema stopalima, odnosno najčešće je to gornji dio stopala otečen i područje gležnjeva”, kaže Delfa Radić Krišto, dr.med, predstojnica Klinike za unutarnje bolesti KB Merkur.

Kod ovakvih slučajeva ne treba paničariti jer najčešće ne dolazi do pogoršanja kliničke slike i zdravlja općenito. Ono na što treba obratiti pozornost jest otok nogu kao posljedica neke bolesti.

“Ako su edemi nogu prisutni stalno, i ujutro i tijekom dana i navečer, ako osjećamo nedostatak zraka, ako nam se čini da imamo manju količinu mokraće, onda se definitivno treba javiti liječniku. Treba vidjeti radi li se možda o znakovima srčanog popuštanja, bubrežnog pogoršanja stanja, moguće je i oštećenje jetre, tipa ciroze. Znači, treba napraviti opsežnu laboratorijsku obradu da vidimo uzrok i onda treba liječiti osnovnu bolest”, kaže Slobodanka Ostojić Kolonić, dr.med, Klinika za unutarnje bolesti KB Merkur.

Stoga je vrlo važno prepoznati o kakvoj se vrsti edema radi te obratiti pozornost na karakteristične znakove. “Najvažnije je vidjeti kako i kada se pojavljuju otoci nogu. Puno je bolja situacija kada se netko probudi ujutro i kada nema otoka nogu jer to znači da je to vjerojatno uzrokovano nemedicinski ozbiljnim uzrocima koji su najčešće povećana tjelesna težina i manjak fizičke aktivnosti”, ističe Ostojić Kolonić.

“Naravno da je sasvim različit pristup ako govorimo o otoku jedne noge ili obje noge. Otok jedne noge je već za kliničara apsolutno jedan veći oprez za daljnju dijagnostiku”, kaže Radić Krišto.

U praksi su puno češći edemi bez nekog pozadinskog uzroka. Tu je prevencija vrlo moćno oružje da bi se pojavnost edema bitno smanjila.

“Onda to znači da možete uzimati prirodne lijekove koji povećavaju to da se odteretimo tekućinom. To je, primjerice, zeleni čaj ili čaj od maslačka. Sljedeći moj savjet bi bio da pripaze na unos suhomesnatih proizvoda i drugih namirnica koje sadrže velike količine natrija jer tako zadržavamo tekućinu. Jedite lubenice! Lubenice su jako dobar diuretik, svježe povrće i hodajte i plivajte. I uživajte u životu! To je sigurno jednako važno kao i drugi naši savjeti”, poručuje Ostojić Kolonić, prenosi HRT.

