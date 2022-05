Prepoznajte ih na vrijeme: Ovo simptomi pokazuju da vam fali vitamina C

Podijeli:







Vitamin C ne služi samo za jačanje imuniteta, on pospješuje apsorpciju željeza i kalcija, te pomaže protiv alergija, olakšava mršavljenje, važan je za dobar vid a ustanovljeno je kako su osobe čija prehrana sadrži veću količinu vitamina C tri puta zaštićenije od razvijanja artritisa u odnosu na osobe koje ne konzumiraju dovoljno ovog vitamina. Ako ne znate u kojim ga namirnica pronaći, on se nalazi u paprikama, narančama, ananasu, limunu i grejpu, jagodama, papaji, brokuli, zelju, kelju, kiviju i peršinu. Valja imati na umu kako termička obrada namirnica uništava sav vitamin C, stoga pripazite na način pripreme.

Preporučena dnevna doza vitamina C iznosi 60 mg dok je najveća dopuštena dnevna doza 800 mg (prema Hrvatskom pravilniku o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane).

Tko može patiti o manjka vitamina C?

Ugrožena skupina su osobe koje ne jedu zdrave namirnice i one koje ga sadrže, osobe koje idu na dijalizu, oni koji piju velike količine alkohola i pušači cigareta. Da bi se popravila šteta potrebno je unositi i dodatnih 35 miligrama vitamina C u danu. Ako vam nedostaje vitamina C, ovo su simptomi koje ćete primijetiti kroz par mjeseci.

Sporo zarastanje rana

Kada se ozlijedite, razina vitamina C u krvi se smanjuje, a isto tako tijelo tad treba kolagen, protein koji igra veliku ulogu u svakoj fazi zarastanja rana. Vitamin C isto tako pomaže bijelim krvnim zrncima da se bore protiv infekcije.

Krvarenje desni

Vitamin C pomaže pri održavanju zdravlja krvnih žila, pa ako vam često krvare desni, razlog može biti i manjak vitamina C. Jedna je studija pokazala kako osobe koje imaju bolesti desni i koje su 2 tjedna jele grejp, nisu imale više toliko problema s krvarenjem desni.

Nakupljanje kilograma

Rana istraživanja su pronašla poveznicu između niske razine vitamina C u organizmu i povišene količine masnoće, posebno na području trbuha. Ovaj vitamin igra i ulogu u tome koliko će energije iz masnoća tijelo koristiti.

Suha i oštećena koža

Osobe koje jedu puno namirnica koje sadrže vitamin C imaju zdraviju i ljepšu kožu. Jedan od mogućih razloga je taj što je ovaj vitamin antioksidans i može zaštiti kožu od utjecaja slobodnih radikala.

Umorni ste i nervozni

U jednoj maloj studiji 6 od 7 muškaraca koji su imali niske razine vitamina C u krvi su rekli kako su često nervozni. Druga je studija pokazala kako nakon uzimanja vitamina C ispitanici više nisu osjećali umor, a taj je efekt trajao cijeli dan.

Loš imunitet

Kako je ovaj vitamin iznimno važan za imunološki sustav, nemojte se iznenaditi ako ste češće bolesni i treba vam više vremena za oporavak. Postoje i neki dokazi koji kažu kako vitamin C djeluje kao dobra zaštita od nekih bolesti poput upale pluća ili mjehura.

Problemi s vidom

Ako imate probleme s vidom povezane sa starenjem, oni mogu samo postati gori ako vam manjka vitamina C, ostalih antioksidansa i minerala. Vitamin C bi mogao pomoći pri prevenciji nastanka sive mrene, ali potrebno je provesti još istraživanja, piše Ordinacija.hr.

