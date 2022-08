Podijeli:







Izvor: Pexels

Vino je oduvijek bilo smatrano "dobrom" vrstom alkohola za naše zdravlje. Dobrodošlo je uz mediteransku prehranu, a smatra se i korisnim za zdravlje srca zbog antioksidansa.

Pa ipak, konzumiranje alkohola bilo koje vrste, uključujući i vino, može stvoriti neke negativne učinke na zdravlje zbog načina na koji tijelo reagira na njegova kemijska svojstva.

Alkoholna pića sadrže etanol, organski kemijski spoj izrađen od biljnih materijala koji se proizvodi fermentacijom šećera. Smatra se psihoaktivnom supstancom (koja uzrokuje promijenjenu percepciju raspoloženja, svijesti i ponašanja).

Dakle, ako vaše tijelo loše reagira na ispijanje čaše vina ili bilo kojeg alkohola, evo nekoliko znakova upozorenja na koje treba paziti.

Teško dišete

Prema studiji objavljenoj u časopisu Journal of Allergy and Clinical Immunology, 33% sudionika je doživjelo astmu izazvanu alkoholom, a vino je bio najčešći okidač. Iako je potrebno provesti više istraživanja, stručnjaci nagađaju da bi do astme izazvane vinom moglo doći zbog sulfita u vinu koji se obično koriste kao konzervans.

Osjećate snažne glavobolje

Da, “vinske glavobolje” su stvarne, i to ne zbog sulfita, iako je to popularno uvjerenje oko ovog stanja.

Harvard Health objašnjava da neki ljudi imaju nedostatak enzima koji razgrađuje histamin u tankom crijevu. Histamin je spoj koji se nalazi u koži grožđa i istaknutiji je u crnom vinu nego u bijelom. Konzumacija alkohola zapravo može inhibirati taj enzim, što može uzrokovati povećanje razine histamina u krvi, širenje krvnih žila i glavobolje.

Koža vam je crvena

Crvenilo je poznata reakcija ispijanja alkohola, a prvenstveno se događa na licu. Američki Nacionalni institut za zlouporabu alkohola i alkoholizam (NIAA) kaže da se crvenilo u licu događa zbog netolerancije na alkohol, zbog čega ljudi manje učinkovito metaboliziraju alkohol. Crveno lice također može biti popraćeno osipom, mučninom, niskim krvnim tlakom, pogoršanjem astme i epizodama migrene. Čak je povezano s većim rizikom od raka.

Ovisni ste

Ako vam često treba čaša vina, možda je vrijeme da razgovarate s liječnikom ili drugim medicinskim stručnjakom o ovisnosti.

CDC navodi da ovisnost o alkoholu ne znači uvijek da pijete previše, već može uključivati trenutnu ili prethodnu povijest prekomjernog pijenja. Ovisnost o alkoholu smatra se kroničnim medicinskim stanjem koje uključuje “snažnu žudnju za alkoholom, kontinuiranu uporabu unatoč opetovanim problemima s pijenjem i nemogućnost kontrole konzumacije alkohola”.

NIAAA navodi da svaka žena koja konzumira više od tri pića dnevno ili sedam tjedno, ili muškarac s četiri pića dnevno ili 14 tjedno, ima visok rizik od razvoja poremećaja upotrebe alkohola. Uprava za zlouporabu droga i mentalno zdravlje (SAMHSA) definira tešku upotrebu alkohola kao opijanje pet ili više dana tijekom mjeseca.

Prema istraživačima, alkohol se smatra najštetnijom tvari čak i u usporedbi s narkoticima. Ako je to nešto s čime se borite, trebali bi ste se obratiti medicinskom stručnjaku, piše Eat this, not that.

