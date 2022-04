Post covid sindrom: Koliko traju simptomi i kako ih najbolje liječiti?

Podijeli:







Izvor: Pexels / Photo by cottonbro

Post covid sindrom se definira kao zadržavanje simptoma i nakon 12 tjedana od početne infekcije koronavirusom, a koji ne mogu biti objašnjeni nekom drugom bolešću ili poteškoćom. Post covid sindrom nakon zaraze SARS-CoV-2 virusom nije rijedak, a zdravstvena zajednica tek radi na definiranju konkretnih informacija i objašnjavanju simptoma.

Podaci pokazuju da tek 12 posto oboljelih od koronavirusa ne doživljava post covid simptome.

Simptomi post covid sindroma mogu trajati tjednima ili mjesecima te mogu biti fizički i psihički. Najčešće se radi o problemima s dišnim sustavom, kroničnom umoru, probavnim problemima te kardiovaskularnim poteškoćama.

Što je post covid sindrom?

Post covid sindrom se prvenstveno definira na temelju trajanja. Nakon prebolijevanja COVID-19 bolesti se i dalje mogu pojavljivati simptomi i nakon negativnog testa. Ako simptomi traju od četiri do 12 tjedana nakon početne infekcije to se smatra produljenim simptomatskim koronavirusom. Post covid sindrom nastaje kada simptomi traju i nakon 12 tjedana, a ne može ih objasniti neka druga bolest ili stanje.

Kod akutnog covida-19 su izraženi razni simptomi koji se kod bolesnika mogu pojaviti u jačoj i manjoj mjeri. Obično se radi o kašlju, temperaturi, problemima sa sinusima, umoru, bolovima u kostima i mišićima, težem disanju te gubitkom okusa i mirisa pa tako i apetita. SARS-CoV-2 ima sposobnost prodiranja u moždano tkivo gdje može izazvati direktno zapaljenje mirisnog živca što dovodi do gubitka mirisa, a često uz to i okusa. Ovaj simptom stoga može trajati mjesecima i kada osoba više nije zarazna.

Iako je bolest iznimno raširena, većina bolesnika se može liječiti u kućnom liječenju bez hospitalizacije. Unatoč tome, post covid sindrom se može pojaviti nakon slabe i jače akutne bolesti. Pojavljuje se i kod bolesnika koji su izliječili bolest kod kuće i kod onih koji su prošli bolničko liječenje.

No, kako znati je li riječ o post covid sindromu ili produljenom oporavku? Ako se simptomi koji otežavaju svakodnevni život pojavljuju 12 tjedana nakon prvotne infekcije, riječ je o post covid sindromu te bi bilo poželjno posjetiti liječnika.

Simptomi post covid sindroma

Covid-19 može imati fizičke i psihičke simptome koji mogu ostati i nakon preboljenja. Najčešću poteškoću stvaraju fizički simptomi koji jasno ukazuju da osoba još uvijek nije u punoj snazi kao što je bila prije zaraze.

Simptomi post covid sindroma najčešće uključuju:

kronični umor unatoč spavanju i odmoru

kratkoća daha i brzo umaranje kod uobičajenih aktivnosti

bol u prsima i kašalj

dugotrajni gubitak mirisa i okusa te apetita

problemi s probavom poput proljeva

glavobolja

ispadanje kose

pojačano znojenje

bolovi u mišićima i zglobovima

tjeskoba, anksioznost, nervoza, problemi s pamćenjem i koncentracijom

Navedeni simptomi se pojavljuju u različitoj mjeri, no svi su do sada prepoznati. Riječ je o simptomima koji sami po sebi nisu ugrožavajući po život, no ukoliko osjećate pojačanu bol u prsima i poteškoće s disanjem koje ne prestaju, obavezno se javite liječnici. Osim fizičkih simptoma pojaviti se mogu i oni psihički poput tjeskobe, zaboravljivosti i poteškoće s koncentracijom. Razlog za to jest činjenica da Sars-CoV-2 virus napada centralni živčani sustav te tako utječe na razine dopamina i serotonina koji su zaslužni za dobar ili loš osjećaj. Smanjenje razine dopamina i serotonina može utjecati na osjećaj pojačanog umora.

U nastavku ćemo objasniti tri najčešća simptoma post covid sindroma te kako ih pratiti i riješiti.

Kronični umor kao post covid simptom

Osjećaj umora nakon prebolijevanja koronavirusa mnogo je više od umora koji možemo osjetiti ako nismo dovoljno spavali ili nam je tijelo iz nekog drugog razloga iscrpljeno. Umor nakon koronavirusa je intenzivan i ne rješava se nakon kvalitetnog sna ili odmora. Podaci pokazuju kako oko 30 posto bolesnika doživljava ovaj post covid simptom i to oko 16 tjedana i nakon početne infekcije.

Obično se očituje brzim umaranjem nakon laganih aktivnosti te osjećajem umora odmah nakon buđenja. Razina umora može varirati iz dana u dan, ali obično se osjeća već i nakon kratke šetnje ili hodu po stepenicama. Uz umor se mogu pojaviti pojačani bolovi u mišićima i zglobovima koji se pojačavaju s treningom i kretanjem.

Do pojačanog umora dolazi i zbog utjecanja Sars-CoV-2 virusa na centralni živčani sustav, odnosno na ravnotežu hormona. Dopamin i serotonin su hormoni zaslužni za dobar osjećaj, a kada dođe do poremećene ravnoteže, dolazi do promjena. Osim osjećaja nervoze i tuge, fizička posljedica može biti i umor koji je nerijetki popratni simptom anksioznosti i tjeskobe.

Umor nakon korone se može smanjiti te si za početak možete pokušati pomoći s par trikova. Ne zanemarujte kvalitetan san te tome pridajte posebnu važnost. Činite to tako da ne idete u krevet uz ekrane, odmah nakon jela ili težih napitaka. Dajte tijelu što više prostora da se odmori. Pokušajte češće raditi meditacije, vježbe opuštanja i vježbe disanja. Sve to će pomoći pri smanjivanju tjeskobe i osjećaja nevoljkosti. Smanjite količinu zadataka kroz dan i radite potrebne pauze, nemojte pretjerivati s aktivnostima, ali ih nemojte u potpunosti izbjegavati. Pokušajte postupno navikavati tijelo na aktivnosti, posebice ako ste i prije vježbali. Hranite se s dovoljnom količinom voća, povrća, a ako je potrebno vitamine uzimajte i kroz dodatke prehrani. Ne zaboravite niti na dovoljnu količinu vode kroz dan. Ako nakon svih ovih trikova i dalje osjećate intenzivan umor, obratite se liječniku.

Bol u prsima nakon koronavirusa

Jedan od zapaženih post covid simptoma je nespecifična bol u prsima. Bol u prsima se može pojaviti zbog nekoliko uzroka te je potrebno razlikovati o čemu se radi. Bolovi u grudnom košu kod post covid sindroma mogu ukazivati na oštećenje srčanog mišića, aritmiju te miokarditis. Bolovi u prsima se mogu pojaviti na nespecifičnim dijelovima prsnog koša te mogu zahvatiti manje ili veće područje. Najčešće se javlja na području ispod lijeve bradavice te može biti oštra ili tupa, a traje par sekundi. Kod ovakvih simptoma obično ne bude poznat uzrok.

Bol u prsima nakon covid-19 bolesti može biti mišićno-koštana koja je ograničena na manje područje. Može doći i do zahvaćanja cijelog mišića. U tom slučaju je cijelo područje bolno na dodir i kretanje tu bol pojačava. Koronavirus može štetiti eritrocitima što kod težih pacijenata pridonosi nastanku loše ravnoteže crvenih krvnih zrnaca. Ovo dovodi do oštećenja endotelnih stanica krvnih žila što može dovesti do povećane mogućnosti za stvaranjem krvnih ugrušaka. Ako osjećate pojačanu bol u prsima koja se ne pojavljuje uz dišne probleme, obratite se liječniku kako bi se napravio kardiovaskularni pregled.

Kašalj

Ako je kod bolesnika došlo do slabijeg oblika COVID-19 bolesti, ali su bila zahvaćena pluća te i dalje postoji kašalj, potrebno je posjetiti pulmologa za daljnje pretrage. Posebice ako se i tjednima nakon prve infekcije pojavljuju bolovi u prsima uz kašalj. Uz kašalj se obično pojavljuje i zaduha, brzo umaranje te teško provođenje svakodnevnih aktivnosti.

Kod osoba koje su imala oštećenja na dišnom sustavu uslijed zaraze, tek oko 50. dana od početka bolesti dolazi do oporavka. Ako se simptomi kašlja pojavljuju uz otežano disanje, a nije bilo oštećenja na plućima, ne mora nužno značiti da je došlo do promjena na dišnim organima. U slučaju post covid sindroma kašalj je obično slabijeg intenziteta te se pojavljuje uz zaduhu. Kada ovi simptomi traju potrebno je obratiti se liječniku kako bi se provela dijagnoza te ustvrdilo radi li se o ozbiljnoj komplikaciji. Skup pretraga je širok te ovisi o individualnoj situaciji. Važno je na vrijeme prepoznati infekciju i što prije je liječiti.

Kod nekih bolesnika mogu biti vidljive promjene na snimkama pluća koje ostaju trajno u vidu ožiljaka.

Liječenje post covid sindroma

S obzirom na to da post covid sindrom može imati različit intenzitet posljedica kod ljudi, liječit će se sukladno simptomima. Ne postoji točno određen lijek za post covid sindrom već se terapija dobiva ovisno o simptomima. Odnosno, liječe se i rješavaju simptomi dio po dio.

Neki simptomi prolaze sami od sebe s vremenom te uz promjenu svakodnevnih navika, više kretanja na svježem zraku, kvalitetnim snom, vježbama disanja te poboljšanom prehranom i dodacima prehrani. Ako se simptomi ni 15 tjedna nakon početne infekcije ne povlače, obratite se svom liječniku.

