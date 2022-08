Podijeli:







Izvor: Science Photo Library / Sciencephoto / Profimedia

Ljudi zaraženi visoko prenosivim alfa, delta i omikron varijantama koronavirusa izbacuju veće količine virusa od onih zaraženih drugim varijantama, pokazali su rezltati nove studije. Osim toga, pojedinci koji se zaraze koronavirusom nakon cijepljenja, pa čak i nakon booster doze, još uvijek izbacuju virus.

“Ovo istraživanje pokazalo je da su te tri varijante učinkovitije pri prenošenju kada ljudi razgovaraju ili viču od sojeva koronavirusa koji su se prvi pojavili”, kaže John Volckens, inženjer javnog zdravstva na Državnom sveučilištu Colorado u Fort Collinsu.

Koautorica studije Kristen Coleman koja istražuje nove zarazne bolesti na Sveučilištu Maryland u College Parku kaže da to znači da bi ljudi trebali “poticati vlade da ulažu u poboljšanje kvalitete zraka u zatvorenom prostoru poboljšanjem sustava ventilacije i filtracije”.

Izdahnuti virusi

Za studiju su Coleman i njezini kolege regrutirali 93 osobe koje su bile zaražene koronavirusom između sredine 2020. i početka 2022. godine. Infekcije sudionika uzrokovane su varijantom alfa, koja se pojavila krajem 2020., te kasnije varijantama delta i omikron. Svi sudionici s posljednja dva soja bili su potpuno cijepljeni prije nego što su se zarazili virusom.

Zaraženi ljudi stavili su glavu u aparat u obliku stošca i vikali, kašljali i kihali 30 minuta, dok je stroj skupljao čestice koje su izdahnuli. Uređaj, nazvan Gesundheit-II, odvojio je kapljice aerosola promjera 5 mikrometara ili manje, koje se mogu zadržati u zraku i proći kroz platnenu i medicinsku masku.

Tim je otkrio da su sudionici zaraženi varijantama alfa, delta i omikron izbacivali znatno više virusne RNA prilikom izdisanja nego ljudi zaraženi drugim varijantama. To uključuje i prvotne varijante covida, poput one koja je prvi put otkrivena u Wuhanu u Kini, kao i one koje nisu povezane s povećanom prenosivošću, poput game, koja je nastala krajem 2020. Za sudionike s deltom i omikronom aerosol je sadržavao u prosjeku pet puta veću količinu virusa.

Malin Alsved, znanstvenica za aerosolnu tehnologiju sa Sveučilišta Lund u Švedskoj, kaže da je tim kombinirao respiratorne uzorke kako bi oponašao stvarni scenarij poput boravka u restoranu.

Jedan sudionik zaražen omikronom izdahnuo je 1000 puta više virusne RNA od maksimalne razine uočene kod onih s alfa ili delta varjantom. Istraživači kažu da izvor ovih nepodudarnosti ostaje misterij, ali bi mogao biti povezan s biološkim čimbenicima kao što je dob osobe. Ponašanje također može biti jedan od razloga jer su superširitelji kašljali češće nego drugi.

Tim napominje da ljudi zaraženi koronavirusom izdišu mnogo manje količine virusne RNK nego ljudi koji imaju gripu. To sugerira da bi covid mogao mutirati u varijante koje prenose još više virusa, piše časopis Nature.

