Planirate koristiti retinol? Zapamtite ove stvari prije nego ga stavite na lice

Izvor: Pixabay

Do danas smo čuli puno stvari o retinolu i to s dobrim razlogom. Retinol je već neko vrijeme zvijezda u beauty industriji te svi luksuzni brendovi razvijaju preparate s retinolom. Čudesan je sastojak u borbi protiv starenja kože, sitnih bora, ali i akni. Retinol bi mogao biti upravo ono što nedostaje u vašoj beauty rutini.

“Retinol predstavlja vitamin A. Retinol se smatra zlatnim standardom za proizvode protiv starenja i to s dobrim razlogom. Briše ključne znakove starenja minimizirajući bore te podižući i učvršćujući kožu. Preparati s retinolom dostupni su na tržištu bez recepta, no takvi preparati sadrže izrazito nisku koncentraciju retinola, dok znatno učinkovitiji preparati s vitaminom A mogu se dobiti isključivo na recept, jer spadaju u grupu lijekova. Takve kreme-lijekovi sadrže retinoičnu kiselinu. Njihovom uporabom moguća je snažnija iritacija, stoga se uporaba ovih krema-lijekova provodi pod kontrolom dermatologa”, dr. sc. Ivana Nola, spec. dermatovenerologije.

Kada započeti s korištenjem retinola?

Retinol se može uključiti u njegu kože već u dvadesetima s obzirom na sposobnost regeneracije kože. Djeluje općenito kao anti-age te na regeneraciju i onih stanica koje su oštećene suncem, a koristi se i u njezi kože sklone aknama, kao i u terapiji ožiljaka. Gotovo da nema kože koja treba izbjegavati retinol jer i kod najosjetljivijih koža retinol se može primijeniti, samo ritam uporabe valja prilagoditi, kao i kombinaciju primjene hidratantnih pripravaka.

Uz činjenice koje ste upravo pročitali, postoje i mitovi u koje treba prestati vjerovati.

Mit: Retinol će stanjiti kožu

Ovo se često čuje a sve radi prve reakcije na retinol kada može doći do guljenja kože. Mnogi će tako zaključiti da se koža ustvari tanji, ali to je daleko od istine. Kako retinoidi stimuliraju i proizvodnju kolagena, koža se sigurno neće stanjiti.

Mit: Mlade osobe ne bi smjele koristiti retinol

Retinol se davno koristio kako bi se tretirale akne i koristile su ga mlađe osobe. Tek je 1980. godine studija pokazala i njegove druge dobrobiti, a to je da će “izravnati” manje bore i posvijetliti hiperpigmentacije pa je tako dobio i naziv “anti age” proizvoda. Ne postoji propis kada se smije početi koristiti više je pitanje koje probleme s kožom želite spriječiti. No, nakon krema sa zaštitnim faktorom retinol je proizvod koji morate koristiti, ako želite zaustaviti starenje kože.

Mit: Radi retinola je koža osjetljivija na sunce

Ovo je pitanje koje se najčešće veže za retinol, ali vrijeme je da zapamtite da to nije istina. Retinoidi postaju nestabilni na suncu i zbog toga postaju manje učinkoviti, a upravo se zato savjetuje korištenje retinola prije spavanja i obično se nalazi u tamnim posudama. Sva istraživanja pokazuju da nema straha od sunca kada se koristi retinol, ali ipak na sunce ne izlazite bez zaštite od sunca, a to se odnosi na kremu sa zaštitnim faktorom.

Mit: Rezultate ćete vidjeti za 4 do 6 tjedana

Sigurno želite da je ovo istina, ali nije. Rezultat korištenja retinola vidljiv je za otprilike 6 mjeseci.

Mit: Ako vam se koža ljušti ili crveni, prestanite koristiti retinol

Na samom početku korištenja retinola može doći do reakcije koja uključuje crvenilo ili ljuštenje kože, a ti se simptomi trebaju povući kroz tjedan dana nakon prvog korištenja.

Mit: Mora se koristiti stalno da bi se vidjeli rezultati

Često je cilj koristiti retinol svakodnevno, ali i ako ga koristite samo par dana u tjednu, rezultati će biti vidljivi. Koliko će jaki biti rezultati ovisi i o jačini i tipu retinola.

Mit: Što više proizvoda nanesete, rezultati će biti bolji

Savjet stručnjaka je staviti količinu veličine zrna graška, a sve više od toga može uzrokovati ljuštenje kože i suhoću.

Mit: Retinol se ne nanosi na područje oko očiju

Ako ste i ovo pročitali i zapamtili, evo što je istina. Iako se radi o osjetljivom području lica, upravo se tamo prvo pojavljuju sitne bore čiji nastanak ublažiti može upravo retinol. Ako je slučaj da je baš vaša koža oko očiju osjetljiva, onda možete prvo staviti tanki sloj kreme za lice, a naknadno retinol.

Mit: Što je viši postotak retinola, to su rezultati bolji

Često će žene odlučiti na kupovinu najsnažnijeg proizvoda jer vjeruju da će tako stići i najbolji rezultati. I vama je to palo na pamet? Ideja je jednaka onoj da se ne pripremate za trčanje maratona nego se jednostavno taj dan pojavite na stazi… Puno je proizvoda s retinolom i na vama je da odaberete onaj koji vama najviše odgovora. Ako vam je retinol prepisao liječnik, onda će vam on i najbolje reći koji da koristite.

Mit: Retinol djeluje kao piling

Ovo je zabluda koja je jako raširena, a kako je retinol ustvari produkt vitamina A, smatra se antioksidantom. Uz to, taj je vitamin komunikator među stanicama što znači da “razgovaraju” sa stanicama kože i pomažu zdravijoj proizvodnji mlađih stanica kože koje će naći svoj put do površine. Ljuštenje kože i crvenilo su posljedica privikavanja kože na retinol, ali on sam nema moć da uklanjati mrtve stanice kože.

Mit: Osjetljiva koža ne tolerira retinole

Retinol se smatra jakim preparatom. Može biti agresivan za kožu, ali osobe s osjetljivom kožom i dalje mogu koristiti retinol uz male preinake. Najbolje je početi oprezno tako da ga nanosite najviše dva puta u tjednu, a naknadno se nanosi hranjiva krema, piše Ordinacija.

