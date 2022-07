Podijeli:







Važno je voditi dodatnu brigu u o sebi i svom imunitetu kako biste bili spremni boriti se protiv bolesti ako se dogodi.

Nutrijenti su najvažnija komponenta ovog savjeta, pa je potrebno jesti raznoliku hranu koja nudi sve potrebno organizmu. Vodu također ne smijete zaboraviti, ali postoji jedan napitak koji će učiniti puno za vaš imunitet, objašnjava nutricionistica Laura Burak za Ordinaciju.hr.

Prije svega, jeste li se zapitali zašto se ljudi češće razbole kada je vani hladno? Liječnica odgovora kako je prvi uzrok to što smo više u zatvorenom prostoru, pa smo ovih godina naučili da će se virusi najlakše širiti u zatvorenim prostorima. Isto tako će ljudi češće donositi krive odluke kada je zima pa će jesti ne tako zdrave stvari, manje se jede voće i povrće, koji su puni antioksidanata i vitamina.

Jutarnji napitak za zdravlje

Ako tražite napitak koji biste pripremali za početak dana, posegnite za biljnim čajem. “Zeleni čaj je moj prvi odgovor kada me se to puta jer će pružiti dozu kofeina, ali i antioksidanta te polifenola, biljnih sastojaka koji mogu smanjiti upale i djelovati kao zaštita od upalnih procesa te razvoja kroničnih bolesti kao što je rak. Snižava i kolesterol te su mu dokazana antikancerogena svojstva. Kao i kava i matcha, sadrži kofein, a šalica zelenog čaja sadrži od 24-40 miligrama kofeina, što je znatno manje od šalice kave, no pijući zeleni čaj s kofeinom ne možete pretjerati, a bit ćete i puni energije!

Kako upalni procesi mogu oslabiti imunološki sustav organizam će biti puno teže da se od bolesti brani ali i oporavi. Vaš je dakle najvažniji zadatak da brinete o zaštiti imunološkog sustava.

Zdravstvene dobrobiti zelenog čaja

Bezbroj je dobrobiti za tijelo zelenog čaja, a kada se konzumira može jačati imunitet, štititi od kroničnih bolesti, razvoja raka, bolesti srca i mozga, pojasnila je. Zeleni čaj sadrži šest osnovnih polifenola, poznatih kao katehini. Možda niste znali da se Zeleni čaj povezuje se s ubrzanim metabolizmom i bržim sagorijevanjem masti. Studije su potvrdile i da ovaj čaj pomaže kod dijabetesa, smanjuje stres, štiti zube i tijelo od štetnih UV zračenja i virusnih infekcija.

Kako pravilno pripremiti čaj?

Najveću korist imat ćete ako pijete tek pripremljen čaj, koji je odstajao između tri i pet minuta. Tijekom ovih nekoliko minuta katehini izlaze na površinu i imaju bolji učinak kada se čaj ispija. Zeleni čaj napravljen od sušenih listova također sadrži više katehina. Beskofeinski, instant ili gotov čaj u bočici ima manje katehina, dok kapsule zelenog čaja imaju jednako ovih komponenata kao i svježe skuhani čaj.

Kako dodatak mlijeka utječe na čaj?

Tradicija ispijanja čaja s mlijekom dolazi iz Engleske. Iako se zeleni čaj uobičajeno ne priprema s mlijekom, studije su pokazale da dodatak mlijeka zaustavlja blagotvoran učinak katehina iz zelenog ili crnog čaja.

