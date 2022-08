Pića koja utječu na starenje mozga

Podijeli:







Prirodno je da mozak s vremenom stari, kao i ostatak tijela. Međutim, prehrana i način života također mogu utjecati na brzinu starenja mozga.

Pojedine navike mogu usporiti proces starenja mozga, dok ga druge mogu ubrzati.

Kao i kod većine izbora u prehrani i načinu života, umjerensot je ključna. Ne bi si trebali sve uskraćivati, ali kad po navici donosite loše odluke, stvari mogu postati kompliciranije nego što se to misli.

Imajte na umu da redovno konzumiranje dodatnog šećera u velikim količinama može doprinijeti komplikacijama s mozgom i kognitivnim zdravljem. Kad su u pitanju pića, ove tri vrste su izdvojene kao one koje mogu ubrzati proces starenja mozga.

Gazirana pića

Studija iz 2017. godine objavljena u časopisu Alzheimer’s & Dementia otkrila je da su gazirana pića povezana s ubrzanim starenjem mozga i da su sudinoci koji su pili najmanje jedno gazirano piće svaki dan imali više slučajeva smanjenja volumena mozga.

Sudionici koji su redovno pili gazirana pića također su imali lošije “epizodično” pamćenje , odnosno dugotrajnije sjećanje na prošle događaje.

Mnogi od ovih sudionika su također imali manji volumen hipokampusa, dijela mozga odgovornog za veći dio našeg pamćenja i funkcija učenja. Volumen hipokampusa se prirodno smanjuje s godinama, ali ova studija pokazuje da redovno konzumiranje napitaka zaslađenih šećerom može ubrzati ovaj proces.

Dijetalna gazirana pića

Dok većina ljudi misli da su dijetalni napici zdravija opcija, istraživanja su pokazala da postoji veza između dijetalnih gaziranih pića i zdravlja mozga.

Studija objavljena u časopisu Stroke otkrila je da su sudionici koji su konzumirali jedno dijetalno gazirano piće dnevno imali skoro tri puta veću vjerojatnsot da dobiju moždani udar ili demenciju.

Ovi rezultati su iznenađujući i potrebno je napraviti još istraživanja, posebno zato što je studija primjetila da nisu mogli objasniti određena stanja koja su sudionici možda razvili tijekom studije kao što je dijabetes. Ipak, to je dovoljan razlog da se preispitate trebate li piti dijetalno piće svaki dan.

Alkohol, čak i u umjerenim količinama

Prekomjerno konzumiranje alkohola je nešto za što se svi slažu da može ubrzati proces starenja mozga. No, predmet rasprave je da li alkohol konzumiran u umjerenim količinama može isto utjecati na starenje.

Poznato je da neki od najdugovječnijih ljudi na svijetu, koji žive u takozvanim regijama “Plave zone”, redovno piju čašu crnog vina i poznati su po tome što gotovo nemaju slučajeva Alzhaimerove bolesti ili demencije.

Međutim, nedavna istraživanja iz 2022. godine pokazuju da samo jedno ili dva pića dnevno mogu negativno utjecati na vaš mozak. Prema studiji objavljenoj u časopisu Nature, utvrđeno je da pijenje čak i umjerenih količina alkohola smanjuje i bijelu i sivu masu, koje su dijelovi mozga odgovorni za različite kognitivne funkcije, prenosi Eat This, Not That.

