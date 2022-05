Podijeli:







Izvor: Photo by Imani Bahati on Unsplash

Lakše tegobe su dio svakodnevnog života, ali ponekad bol može značiti i ozbiljnije probleme.

Kako biste lakše prepoznali kada bol može biti ozbiljan simptom donosimo popis 10 vrsti boli koje ne smijete ignorirati.

Zub vas boli ako ste popili nešto hladno

Ako je zubna caklina oštećena to uzrokuje izlaganje zubnog živca što će uzrokovati jaku pojavu boli kada do tog područja dođe bilo kakva hladna ili topla tekućina. Osim boli, može doći i do infekcije koja se može širiti ostatkom tijela. Potrebno je posjetiti stomatologa.

Bol u ruci, zglobu ili podlaktici

Ako se bol i utrnulost javi u prstima ili dlanu, može se raditi o karpalnom tunelu. Ako se ne liječi, mišići u ruci mogu izgubiti svoju funkciju te možete imati problema s korištenjem ruke. Razgovarajte s liječnikom što prije kako bi se razmotrile opcije liječenja.

Bol koja se širi u prsima

Ovo je klasični simptom infarkta, koji je posljedica manjka kisika koji dopire do srca. Bol se može širiti na čeljust, ramena ili u vrat. Odmah nazovite hitnu pomoć.

Tupa bol u leđima

Ako se bol progresivno pogoršava i prate ju temperatura ili mučnina, može se raditi o infekciji bubrega, trovanja krvi… Važno je posjetiti liječnika što prije.

Glavobolja koja se javlja iznenada

Ako se glavobolja javi iznenada i vrlo je intenzivna, može se raditi o aneurizmi mozga, koja ako se odmah ne liječi može biti opasna i voditi do moždanog udara. Važno je odmah nazvati hitnu službu.

Bol u donjem dijelu leđa koja se širi prema nogama

Ova vrsta boli je često simptom išijasa koji nastaje nakon povrede ili pritiska na živce. Razgovarajte s liječnikom kako umanjiti bol i kako se liječiti. Ako se javila i slabost u nogama ili gubitak kontrole nad mjehurom, može se raditi o rijetkom sindromu kaude ekvine, koji uzrokuje paralizu.

Bol u trbuhu

Ako se uz nju javila i temperatura, mučnina ili povraćanje, možda je u pitanju upala slijepog crijeva, a ako se ne reagira na vrijeme može uzrokovati opasnu infekciju.

Bol u donjem dijelu trbuha i stidnoj kosti

Menstrualni grčevi su normalna pojava kod žena, ali ako postaju sve gori ili ne prolaze, može se raditi o endometriozi, stanju kada tkivo raste u maternici i širi se. Posjetite ginekologa.

Grčevi u nogama

Ako se bol javlja uz crvenilo, toplinu i oticanje, može se raditi o dubokoj venskoj trombozi. Posjetite liječnika kako bi napravio ultrazvuk, a vi ne masirajte bolno mjesto jer tako ugrušak možete potaknuti da se širi dalje tijelom.

Trnci u stopalima

Ako ne osjećate stopala ili se javljaju trnci, možda se radi o oštećenju živaca uzrokovanim dijabetesom. Posjetite liječnika koji će napraviti potrebne testove. Ako se radi o jakom oštećenju, može doći i do amputacije stopala, piše Ordinacija.

