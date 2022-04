Ovo su mitovi o zdravoj prehrani koje biste trebali zaboraviti

Podijeli:







Izvor: Photo by Ella Olsson from Pexels: https://www.pexels.com/photo/close-up-photo-of-chocolate-mousse-3026810/

U poplavi informacija kojoj je svakodnevno izložena većina ljudi, nalazi se i mnogo onih koje se tiču zdrave prehrane. Kako bi razdijelila istinite činjenice od netočnih navoda, nutricionistica Tracey Raye analizirala je neke najčešće mitove o zdravoj prehrani, piše Mirror.

U nastavku donosimo sedam mitova o zdravoj prehrani za koje nutricionistica tvrdi da biste ih trebali ignorirati.

Zdrava hrana je skupa

Ljudi vide skupe brendove hrane, različite dodatke prehrani i proteinske prahove na policama, pa misle da je sva zdrava hrana skupa. Ako kupujete sezonske i zamrznute proizvode, obične brendove hrane, planirate svoje obroke, i kupujete više povrća, lako možete jesti zdravu hranu za manje novaca.

Nikada ne smijete jesti desert

Ako izbacite sve slatkiše iz svoje prehrane možete si otežati dugotrajno održavanje zdrave rutine. Možete se odlučiti za malu porciju slatkiša svaki dan, ili jedan dan u tjednu kada si možete priuštiti veću porciju. Najbitnije je kontrolirati svoju učestalost i veličinu porcije.

Vegani su najzdraviji ljudi

Postoje mnoge prednosti veganske prehrane, kao što je veća konzumacija povrća koje je zdravo. No, veganska prehrana ne znači odmah i zdrava. Isto kao i obična prehrana, i njihova može sadržavati proizvode s previše soli i masti, te također moraju paziti koje proizvode će odabrati.

vezane vijesti Ortoreksija: Kada zdrava prehrana izmakne kontroli

Vježbanjem možete regulirati lošu prehranu

Vježbanje nudi razne prednosti, no neće vas ono samo dovesti do željenog rezultata. Potrebno je paziti na prehranu i unositi dovoljnu količinu proteina, zdravih masti i drugih hranjivih tvari. Bez zdrave prehrane, praktički je nemoguće održati rutinu i izgubiti višak kilograma.

Kruh je loš

Moguće je uživati u kruhu i zdravo se hraniti. Odabir obrađenih sorti kruha kao što su kruh od kiselog tijesta, soda kruh i integralni kruh, idealan je ako želite jesti ovu namirnicu i u sebe unositi hranjive tvari, a da se kasnije ne morate brinuti o kalorijama.

Prerađena hrana je nezdrava

Postoje dvije vrste obrađene hrane: prerađena i ultra prerađena. U ultra obrađenu hranu spadaju pakirani kolači, keksi i čips, a sadrže puno šećera, soli, masti i nula hranjivih tvari. No, druge metode obrade, koje imaju manje navedenih stvari u sebi, mogu biti dobra zamjena za zdraviji obrok ako ste u situaciji da ne stignete pojesti ništa drugo osim toga. Jedan takav obrok neće vam naškoditi.

Ako jedete po noći – udebljat ćete se

Prejedanje može dovesti do debljanja bez obzira na vrijeme. Stvar je u tome da prejedanje u kasne noćne sate ima utjecaja i na probavu i na kvalitetu sna, pa je to zapravo najbitniji razlog zašto stručnjaci ipak preporučuju ostaviti razmak od 2 do 3 sata između posljednjeg obroka i odlaska na spavanje. Pizza je zdraviji doručak od pahuljica!, prenosi Večernji.hr, pozivajući se na Mirror.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.