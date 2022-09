Ovo su iznenađujući znakovi da pogrešno žvačete hranu

Podijeli:







Izvor: Unsplash

Ako su vam roditelji ikada rekli da usporite dok jedete, vjerojatno ste zakotrljali očima i nastavili gurati večeru u usta. Ali vaši roditelji su zapravo bili u pravu.

Žvakanje polako i temeljito nije potrebno samo zbog gutanja hrane, već i za izbjegavanje niza probavnih i zdravstvenih problema.

Važnost žvakanja za pravilnu probavu

“Proces probave ne počinje u želucu, već u ustima. Prvi korak probave je žvakanje, koje smanjuje veličinu hrane i aktivira žlijezde slinovnice kako bi izlučile više sline”, kaže Johanna P. Salazar, registrirana dijetetičarka i nutricionistica.

“Slina sadrži enzime poput amilaze i lipaze, koji razgrađuju ugljikohidrate i masti. Također sadrži sluz, koja pomaže u vezivanju čestica hrane i pruža mazivo za pomoć u gutanju”, objašnjava Salazar.

“Nadalje, slina pokreće proizvodnju klorovodične kiseline u želucu, pomažući mu da se pripremi za hranu koja dolazi.”

“U doba multitaskinga, vremenskih pritisaka i neispravne prehrane, mnogi ljudi imaju tendenciju jesti brzo ili u pokretu”, kaže liječnica Julie Taylor. “Kao rezultat toga, ne razmišljamo dvaput o tome koliko dobro žvačemo hranu, a kamoli o brzini kojom to radimo. Osim očite opasnosti od gušenja, nedovoljno dobro žvakanje može biti krivac za razne neugodne i, u najgorem slučaju, opasne probleme.

Žgaravica

“Svatko tko se borio sa žgaravicom zna da to nije zabavno. Žvakanje pokreće proizvodnju klorovodične kiseline u želucu. To priprema želudac za razgradnju hrane. Ali ako ne žvačete hranu u potpunosti, u želucu neće biti toliko kiseline koja bi pomogla da se hrana pravilno probavi. Kombinacija niske želučane kiseline i neprožvakane hrane može uzrokovati stvaranje mjehurića plina, koji se uzdižu do jednjaka i grla, što dovodi do žgaravice”, kaže Salazar.

Probavni problemi

Nedovoljno žvakanje nezdravo je za crijeva. Kako se hrana kreće iz želuca u tanko crijevo, gušterača izlučuje enzime, a žučni mjehur oslobađa žuč. Ako su čestice hrane prevelike, prirodne bakterije u crijevima mogu fermentirati neprobavljenu hranu i umnožiti se.

“To može uzrokovati nadutost, plin, probavne smetnje i zatvor”, kaže Salazar.

Ne upijate dovoljno ključnih hranjivih tvari

Žvakanje pomaže tijelu da razgradi ugljikohidrate, proteine i masti (makronutrijente ili hranjive tvari koje su vam potrebne u najvećim količinama) u molekule koje se nazivaju monosaharidi, aminokiseline i masne kiseline.

Te molekule apsorbira tanko crijevo, gdje se odvija apsorpcija hranjivih tvari. Ali kada hrana nije dovoljno žvakana, ugljikohidrati, proteini i masti neće se u potpunosti razgraditi, što otežava tankom crijevu da apsorbira te hranjive tvari.