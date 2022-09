Ovo su glavni uzroci boli u leđima

Podijeli:







Izvor: Pixabay/Ilustracija

Upravo je križobolja ta koja uzrokuje bol u donjem dijelu leđa. Što trebate znati o križobolji?

Dugotrajno sjedenje, pogrbljeno držanje, nikakva tjelesna aktivnost ili pak težak fizički rad samo su neki od uzroka križobolje – jednog od najučestalijih zdravstvenih problema današnjice.

Procjenjuje da oko 23% odraslih danas pati od boli u križima (lumbago) koja traje najmanje tri mjeseca, te se stoga može opisati kao kronična. Uzroci boli u leđima mogu biti mehanički i upalni, i mogu biti brojni, poput infekcije, bolesti bubrega i probavnog sustava… Križobolja ili lumbago stanje je tijela, sindrom koji se manifestira bolovima u lumbalnom djelu kralježnice. Bolovi mogu biti prisutni u mirovanju ili pak u kretanju. Može početi naglo kao posljedica trzaja, naglog pokreta, teškog dizanja ili pak postupno kao posljedica dugotrajnih loših položaja (loš madrac, loš jastuk, loši položaji na poslu s obzirom na stolac, visinu ekrana računala…)

Dr. Bayo Curry-Winchell, liječnik u bolnici Saint Mary pojašnjava što sve trebate znati o križobolji i koji to simptomi otkrivaju da vas muči upravo ona.

Bol u donjem dijelu leđa (neočekivana, jaka)

Dr. Curry-Winchell otkiva kako se često događa da osoba u jednom trenutku normalno priprema večeru a već u drugom ne može ustati iz stolice. Upravo je taj neočekivani trenutak jedan od simptoma koji otkivaju križobolju, a oni mogu potrajati nekoliko dana, tjedana pa čak i tjednima.

Bol u nozi

Liječnica napominje da je i ovo jedan od prvih simptoma križobolje tj. boli u donjem dijelu križa, a ona je posljedica skraćivanja mišića i stiskanja živaca koji se nalaze u donjem dijelu leđa. Koliko će bol trajati ovisi o tome koliko su živci zahvaćeni.

Bol u kuku

Dr. Curry-Winchell pojašnjava da možete osjetiti zatezanje ili bol u kuku, a isto radi sužavanja mišića u donjem dijelu leđa. Stanje vas može pratiti nekoliko dana, tjedana ili mjeseci.

Što uzrokuje bol u križima

“Lumbago se definira kao bol u donjem dijelu tijela. Bol može biti uzrokovana raznim stvarima a ipak se često povezuje s obavljanjem svakodnevnih zadataka, poput oblačenja, podizanja djeteta, čišćenja kuhinje i pranja posuđa. Ponavljanje takvih pokreta uzrokuje da se mišići u leđima stišću kao da ste pod napadom. To je ustvari zaštitna reakcija tijela – štiti se kralježnica od mogućih ozljeda. Ti stiskanje mišića je povezano s nemogućnošću da ustanete, stojite ili hodate, a kada pokušate sjesti, mišići će se stisnuti i to će uzrokovati momentalnu bol.

Kako križobolja može uzrokovati svakodnevne probleme

Dr. Curry-Winchell ističe da to stanje može biti dosta iscrpljujuće: “Mišići u leđima će pomoći da ostanemo aktivni i dozvoliti nam male ili velike pokrete. Svi će ponekad iskusiti bol u leđima i to na različit način no ipak se često povezuje s ozbiljnom boli koja će otežati svaki pokušaj ustajanja ili kretanja. Ako doživite i smanjenu kontrolu nad crijevima, temperaturu ili osjećaj trnaca, može u pitanju biti stanje koje zahtijeva hitan pregled liječnika.”

Zašto je tako teško doći do dijagnoze?

Križobolja ili bol u donjem dijelu leđa može zahvatiti razna područja, poput kukova ili nogu, što može otežati put do dijagnoze, navodi dr. Curry-Winchell.

Kako prevenirati bol u donjem dijelu leđa?

Dr. Curry-Winchell navodi da je važno ostati aktivan i baviti se aktivnostima umjerene jačine, trening snage će također pomoći kod nekih pokreta, poput podizanja teških predmeta. Kvalitetna prehrana također može prevenirati razvoj bolesti u donjem dijelu leđa, prenosi Ordinacija.

