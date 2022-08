Ovo je šest grešaka koje sigurno ponavljate, a one sprečavaju mršavljenje

Podijeli:







Izvor: Shutterstock/Ilustracija

Gubitak kilograma često ne ide baš od ruke i lako je napraviti pogrešan korak. Evo što ne smijete raditi.

Vaši kilogrami ne moraju uvijek biti povezani sa zdravljem, pa ako vam dijete nikako ne polaze za rukom, možda je pametnije da se fokusirate na druge aspekte zdravog života. No ako ste se posvetili cilju, postoje stvari koje trebate izbjegavati ako želite uspješno izgubiti višak kilograma, piše Ordinacija.hr.

Razmišljajte o kratkotrajnim rezultatima

Ako planirate u kratkom vremenu izgubiti dosta kilograma šanse su velike da će se oni vratiti, a to je nešto što se najčešće i događa. Brze dijete treba zamijeniti pravilnom prehranom koja uključuje grupe zdravih namirnica, a tako možete računati na dugotrajne rezultate.

Ne postoji čarobni štapić ili pilule koje će održavati kilažu potrebno je ipak planiranje i odlučnost ako želite ulagati u budućnost. Preporuka je da se u tjednu izgubi oko kilogram, a studije pokazuju kako se radi o efektivnom načinu gubitka kilograma.

Stav – sve ili ništa

Ako krećete na dijetu s ovim stavom to vjerojatno znači da ste se odrekli sve procesuirane hrane, sendviča, slatkiša, kruha, mlijeka, sira… i nastavili živjeti na piletini, voću i povrću. Ono što slijedi je jedan dan kada uzmete toliko slatkiša da vam ne stanu u ruku, a nakon što ih pojedete – nastavite, jer mislite da ako ste već sve uništili čemu se odricati dalje. U pitanju je destruktivni ciklus u kojem ćete najčešće osjećati sram i krivicu.

Nedostaje vam potpora

Potpora prijatelja ili obitelji je od velike važnosti ako želite postići uspjeh, a često upravo nerazumijevanje okoline oteža proces mršavljenja, a nerazumijevanje ili podcjenjivanje mogu biti i razlog odustajanja. Ako vam trenutno nedostaje podrška, razgovarajte otvoreno s prijateljima o tome što prolazite, a možete im objasniti da oni me moraju promijeniti svoje navike ako ne žele, ali da zdravi obroci vama znače puno. Ako nemate s kim razgovarati o podršci, danas postoji puno mjesta gdje možete potražiti pomoć ili se obratiti za razgovor.

Mislite da tjelovježba sve pobjeđuje

Možda niste o tome tako razmišljali, ali trbušnjaci se ne stvaraju u teretani nego u kuhinji. Čak i ako vaš cilj ne uključuje skidanje masnoća s trbuha, dobro je to znati. Vježbanje svakako mora biti dio dijete, ali neće vam pomoći da postignete sve što ste planirali ako ne pazite na prehranu.

Mnogi se varaju kada računaju koliko kalorija potroše u teretani – puno manje nego što misle. Broj kalorija koje se gube tijekom vježbanja ovisi o puno faktora, trenutnoj težini, intenzitetu i duljini treninga. Uz to fokus na vježbanju može voditi do destruktivnog ciklusa gdje ćete misliti da ne smijete jesti ništa jer ste upravo izgubili kalorije. Važno je samo uspostaviti dobar odnos jednog i drugog kako biste stigli do cilja.

Prehrana bogata voćem, povrćem, zdravim masnoćama i proteinima će vam puno pomoći kod mršavljenja ali i održavanja kilograma.

San, stres, rad

Gubitak kilograma može biti puno teži ako ste pod stresom, ne spavate i radite previše. Na kraju radnog vremena ste potpuno iscrpljeni i preskačete tjelovježbu. Na kraju dana ste loše volje i odbacujete ideju o zdravoj večeri te pojedete nešto što će vam pružiti utjehu.

Ako vam povremeno dan izgleda ovako, nema razloga za paniku, ali ako se situacija ponavlja, teško ćete izgubiti višak kilograma. Istina je da hrana i tjelovježba su dvije stvari koje će vas odvesti do cilja, ali jednaki su važni i dobar san, manje stresa i odmor.

Oslanjate se na suplemente

Suplementi mogu pomoći, ali potrebno je poduzeti još neke korake kako bi se to dogodilo. Sigurno će vam pomoći proteinski shake ujutro jer ćete biti manje gladni tijekom dana, a pomaže i pri izgradnji mišića. Neki suplementi za mršavljenje imaju iza sebe i znanstvene dokaze, ali niti jedan nije toliko moćna metoda kao ono pravilo: unosite manje kalorija nego ih trošite.

