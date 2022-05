Ovo je 11 navika koje užasavaju svakog kardiologa

Podijeli:







Izvor: Shutterstock

Konzumacija cigareta, alkohola, izrazito slane, slatke i pržene hrane nisu dobri po najvredniji organ u vašem tijelu, srce.

Srce je organ koji najviše radi, a koji je potrebno očuvati snažnim. Načini na koje to postižemo, pravilna je prehrana i redovita tjelovježba, ali i umjerenost u alkoholu i drugim porocima, navodi bestonline.com.

Odstupanja od toga, ali i neke druge navike koje svi radimo svakodnevno, zaprepašćuju kardiologe, a naveli su i što točno radimo krivo.

1. Poroci

Zbog cigareta dolazi do začepljenja krvnih žila koje u takvom stanju traže srce da radi više, a takav napor mu ne ide u korist. S druge strane, konzumacija alkohola podiže razinu masnoća u krvi, a iako su studije utvrdile neke od zdravstvenih koristi alkohola po srce, to se definitivno ne odnosi na prekomjerne količine. Podsjetimo, umjerena konzumacija alkohola dopušta dvije čaše alkohola dnevno za muškarce te jednu za žene.

2. Manjak aktivnosti

Sjedilački način života nije dobar za zdravlje srca, a takav manjak aktivnosti kroz duže razdoblje povezuje se s povećanim rizikom bolesti srca, dijabetesa i raka. Koliko je manjak aktivnosti loš po srce govori i činjenica da čak i 30 minuta treninga, u danu u kojem ostatak vremena provedete sjedeći, i dalje narušava vaše srce.

3. Pržena hrana

Studije su pokazale da pržena hrana povećava rizik od srčanih bolesti za 68 posto, a iako se ta brojka odnosila na konzumaciju pržene hrane baš svaki dan u tjednu, čak i dan ili dva konzumacije ove hrane tjedno povećava šanse za 18 posto.

4. Izbjegavanje voća i povrća

Američka udruga za srce preporuča konzumaciju od 4,5 porcije voća i povrća dnevno, a kako bi se pridržavali toga, predlažu da prije odlaska u kupovinu namirnica pojedete jednu jabuku jer ćete na taj način povećati kupnju voća i povrća za 28 posto.

5. Stres

Povećanjem adrenalina, stres narušava zdravlje srca jer mu stvara dodatni pritisak, a osim toga, stres nerijetko rezultira u prejedanju, konzumaciji cigareta pa čak i alkohola.

6. Prejedanje

Ne samo da će dovesti do povećanja tjelesne težine, prejedanje stvara pritisak na čak nekoliko tjelesnih sustava. No, najveće posljedice prejedanja osjeća srce jer takve aktivnosti dovode do povećanja krvnog tlaka i kolesterola. S druge strane, povećanjem tjelesne težine srce će morati snažnije pumpati krv te samim time povećati rizik od srčanog udara.

7. Nepravilno oralno zdravlje

Upale su najčešće bolesti desni, ali i bolesti srca, a kako su bakterije te koje uzrokuju upale, istraživanja su pokazala da je oralno zdravlje direktno povezano sa zdravljem srca. Stoga, uz pridržavanje drugih zdravih navika, dobro bi bilo pridržavati se i oralnog zdravlja.

8. San

Istraživanja su pokazala da manje od preporučenih 7 do 9 sati sna svake noći dovodi do visokog krvnog tlaka te do učestale pojave upala, od čega obje stavke direktno utječu na srce. Dakako, i nesanica se povezuje s visokim krvnim tlakom te s problemima srca.

9. Konzumacija slanih grickalica

Tijelo zbog velike količina natrija zadržava tekućinu te povećava krvni tlak i začepljuje arterije. Američka udruga za srce predlaže manje od 1,500 mg natrija dnevno kako bi vaše srce ostalo snažno.

10. Trening bez napora

Dizanje utega pokazalo se kao odlična metoda za smanjenje krvnog tlaka, a povećanje protoka krvi u udovima.

11. Hrkanje

Kronično hrkanje može biti znak da patite od apneje u snu, a u tim slučajevima vaše tijelo prestaje disati na 10 do 20 sekundi i tako čak nekoliko puta tijekom večeri. Apneja u snu opasna je za srce jer povećava rizik od bolesti srca, ali i od visokog krvnog tlaka.

Simptomi

Vrtoglavica, umor ili oticanje nogu i stopala definitivni su razlozi za posjet liječniku i svakako se ne bi smjeli ignorirati jer mogu dovesti do još većih problema, piše Ordinacija.

