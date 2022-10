Podijeli:







Prema CDC-u, 4,5 milijuna odraslih Amerikanaca ima bolest jetre. "Pretilost, dijabetes, visoki krvni tlak, visoki kolesterol — uobičajene značajke metaboličkog sindroma — svi su poznati glavni čimbenici rizika za razvoj bolesti masne jetre", kaže Craig Lammert, MD, pomoćnik profesora medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Indiana i gastroenterolog i hepatolog na IU Health.

Evo pet znakova da vam je jetra oštećena, prema stručnjacima. Čitajte dalje—i kako biste osigurali svoje zdravlje i zdravlje drugih, nemojte propustiti ove sigurne znakove da ste već imali COVID.

1. Bol u trbuhu

Neugoda u trbuhu mogla bi biti znak oštećenja jetre, kažu liječnici. “Ne želite požutjeti od žutice ili osjećati bol u gornjem desnom dijelu trbuha jer su to znakovi da je vaša jetra već jako bolesna”, kaže Saleh Alqahtani, MD, direktor kliničkog istraživanja jetre za Johns Hopkins Medicine. “Daleko je bolje zaustaviti bolest jetre prije nego što postane previše ozbiljna”.

2. Žutica

Žutica je jedan od najčešćih znakova oštećenja jetre, kažu stručnjaci. “Žutica je žuta promjena boje kože i bjeloočnica zbog abnormalno visokih razina bilirubina (žučnog pigmenta) u krvotoku”, kaže Johns Hopkins Medicine. “Urin je obično taman zbog bilirubina koji se izlučuje putem bubrega. Visoke razine bilirubina mogu se pripisati upali ili drugim abnormalnostima jetrenih stanica ili začepljenju žučnih vodova. Ponekad je žutica uzrokovana raspadom velikog broj crvenih krvnih stanica, što se može pojaviti kod novorođenčadi. Žutica je obično prvi znak, a ponekad i jedini znak bolesti jetre.”

3. Nadražena koža

“Često ciroza ne pokazuje znakove ili simptome sve dok oštećenje jetre nije opsežno”, kaže transplantacijski hepatolog Sumera Ilyas, M.B.B.S. “Kada se simptomi pojave, prvo mogu uključivati ​​umor, slabost i gubitak težine, mučninu, modrice ili lako krvarenje, oticanje nogu, stopala ili gležnjeva, svrbež kože, crvenilo na dlanovima i krvne žile poput pauka na tvojoj koži.”

4. Osjećaj sitosti

Osjećaj sitosti bez razloga može signalizirati probleme s jetrom. “Povećanje jetre obično je pokazatelj bolesti jetre, iako obično nema simptoma povezanih s blago povećanom jetrom (hepatomegalija). Simptomi znatno povećane jetre uključuju nelagodu u trbuhu ili ‘osjećaj sitosti'”, kaže Johns Hopkins Medicine za portal Eat This, Not That.

5. Umor

“Jedan od najčešćih i iscrpljujućih simptoma kod osoba s bolešću jetre je umor”, kaže dr. med. Melissa Palmer. “Univerzalan je za sve vrste bolesti jetre od primarne bilijarne ciroze do kroničnog hepatitisa C. Kod nekih pacijenata umor počinje nekoliko godina nakon postavljanja dijagnoze bolesti jetre. Kod drugih je to bio primarni razlog traženja liječničke pomoći. U takvi pojedinci više puta posjećuju različite liječnike u potrazi za uzrokom njihove ekstremne malaksalosti. Neki pacijenti čak traže psihijatrijsku procjenu, budući da je popratni simptom često depresija.”

