Ovih 5 namirnica stručnjakinja za hormone nikada ne jede. Evo čime ih zamijeniti

Podijeli:







Izvor: Pixabay (Ilustracija)

Ako ste malo naduti, umorni, znojite se ili ste stalno gladni, velike su šanse da se radi o utjecaju hormona.

Kako se njihova razina u tijelu stalno može mijenjati, može doći i do dramatičnih promjena za koje svi znamo; pubertet, trudnoća, razdoblje nakon poroda, predmenopauza, menopauza. Ponekad su u savršenom balansu, ali mogu i stvarati probleme, piše Ordinacija hr. Autorica Michelle Sands, autorica je nekoliko svjetski poznatih knjiga o važnosti hormona za cjelokupno zdravlje te navodi kako mogu utjecati na naš svakodnevni život u velikoj mjeri.

Većina žena nema pojma koliko hrana može utjecati na balans hormona. To se na sreću lako može promijeniti ako znate koje namirnice treba birati, a koje se namirnice mogu s njima poigrati.

VEZANA VIJEST Osjećate se naduto, debljate se, razdražljivi ste? Uzrok mogu biti i hormoni

Ove se namirnice mogu poigrati vašim hormonima:

1. Šećer

Danas čini se svi koriste puno više šećera u prehrani, a ako pripazimo samo malo na unos ove namirnice, možemo učiti puno za zdravlje hormona. Previše šećera uzrokuje prekomjerno otpuštanja inzulina kako bi se lakše kontrolirala razina šećera u krvi. To može dovesti do osjećaja umora i promjene raspoloženja. Može doći i do pretjerane proizvodnje kortizola, hormona stresa. Šećer je povezan i s upalnim procesima koji također mogu utjecati na hormone.

2. Kofein

Kada pijete kofein ili čaj, može doći do otpuštanja adrenalina i kortizola zbog čega se možete osjećati puni energije, ali mogu dovesti do povišenja krvnog tlaka, napetosti u mišićima i glavobolja. Za kvalitetan san razina kortizola mora biti niska inače nećete spavati, a to će ipak voditi do umora tijekom dana i više razine hormona leptina zbog kojeg bi mogli biti gladni.

3. Umjetna sladila

Često se oglašavaju kao zdravija verzija šećera, ali mogu se igrati s hormonima. Jednom kada dođu u krvotok, štitnjača će pomisliti da ima previše glukoze u krvi što vodi do otpuštanja inzulina. No kako nema pravog šećera, inzulin se raspada, hormoni nemaju što raditi i ostaju u krvotoku dulje nego što bi trebalo.

4. Alkohol

Alkohol može povisiti razinu estrogena što može voditi do nadutosti, neredovitog ciklusa i debljanja, posebno kod žena. Može doći i do pojačanog otpuštanja kortizola, a alkohol se može poigrati s raspoloženjem te uzrokovati upalne procese, što nije dobra vijest za hormone.

5. Voće i povrće koje nije organskog podrijetla

Takve namirnice se često tretiraju pesticidima, fungicidima kako bi spriječili bolesti biljke, ali oni se mogu poigrati s hormonima tako da ih ometaju u radu, mogu utjecati i na metabolizam hormona, njihovu proizvodnju i pretvaranje. Izbjegnite ih tako što ćete jesti organski uzgojene namirnice kad god za to imate prilike.

5 namirnica koje će uravnotežiti hormone

To nisu čarobne namirnice koje će direktno utjecati na hormonsku sliku ali mogu biti velika podrška cjelokupnom zdravlju.

1. Zeleno i lisnato povrće

Oni su puni sastojaka koji će pomoći pri održavanju normalne razine estrogena u organizmu pa čak mogu pomoći i pri ublažavanju simptoma menopauze poput napada vrućine ili noćnog znojenja. Sprečavaju upale te oštećenja uzrokovana slobodnim radikalima.

2. Avokado

Nalazi se u brojnim dijetama jer je prepun vlakana i zdravih masnoća koje mogu pomoći kod sprečavanja kognitivnog propadanja, ali i kod održavanja zdrave razine kolesterola. Zdrave masnoće u avokadu podržavaju ravnotežu hormona kada se redovito konzumiraju.

3. Losos i tuna

Losos i tuna su pune omega 3 masnih kiselina koje mogu pomoći kod ublažavanja simptoma depresije. Potrebno je jesti ove namirnice nekoliko puta tjedno kako bi pomogle pri održavanja balansa u tijelu, a posebno su potrebne hormonima jer sprečavaju upale.

4. Ugljikohidrati s visokim udjelom vlakana

Isto tako moraju imati malo šećera kako bi utjecali na zdravu hormonsku sliku. Krećući se brzo kroz probavni trakt, drže razinu šećera u krvi pod kontrolom, što je potrebno kako bi i hormoni pravilno funkcionirali.

5. Probiotici i prebiotici

Ako želite hormone imati pod kontrolom ovo su neke od najboljih namirnica koje treba konzumirati. Dobre bakterije, probiotici, žive u crijevima ali ih možete unositi i putem fermentirane hrane, dok su prebiotici ustvari ne-probavljiva vlakna koji pružaju hranu dobrim bakterijama, a možete ih pronaći u šparogama, češnjaku, luku, bananama. Pozitivno djelovanje na hormone je upravo ta posljedica balansiranja dobrih bakterija u probavnom traktu što pomaže pri sprečavanju upala. Uz to dobre bakterije pomažu pri kontroli razine kortizola.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.