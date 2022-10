Ovi manje poznati faktori uzrokuju visoki krvni tlak

Podijeli:







Visoki krvni tlak, ako se ne liječi, može povećati rizik od srčanog udara, oštećenja bubrega ili demencije. Alkohol, pušenje, debljina i sjedeći način života neki su do uobičajenih faktora koji uzrokuju visoki tlak, ali postoje i nekoliko manje poznatih faktora.

Niska razina vitamina D

Nedostatak vitamina D uzrokuje slabe kosti i gubitak kose, no istraživanja pokazuju i da je indirektno povezan s kardiovaskularnim zdravljem. Normalna razina vitamina D olakšava stres, pomaže održavati zdravu težinu i upravlja ostalim faktorima koji vode do visokog krvnog tlaka, piše Times of India.

Nedostatak sna

Manje od šest sati spavanja može povećati stres, uzrokovati promjene raspoloženja i hormonalnu neuravnoteženost, utjecajući tako na cjelokupno zdravlje. Također, nedostatak sna povećava krvni tlak i stres u tijelu i time utječe na zdravlje srca.

Previše procesuirane hrane

Namirnice poput brze hrane, čipsa, kolačića, konzerviranih juha i umaka sadrže puno natrija što izravno utječe na krvni tlak. Više soli u krvi povlači vodu iz tkiva krvnih žila što povećava volumen krvi uzrokujući visoki krvni tlak.

Društvena izoliranost

Osoba se ne mora nužno osjećati pod stresom zbog kratkotrajne usamljenosti ili izolacije. No, dugotrajna izolacija može potaknuti oslobađanje prevelike količine hormona stresa što dovodi do depresije. To povećava krvni tlak koji može porasti iznad normalne razine.

Lijekovi

Često zbog glavobolje ili bolova u zglobovima odmah uzimamo lijekove, no treba biti oprezan. Određeni protuupalni lijekovi mogu povisiti krvni tlak ako se koriste učestalo.

Naime, ti lijekovi mogu suziti krvne žile pa srce ne može normalno pumpati krv što uzrokuje veliki pritisak na srce povećavajući razinu krvnog tlaka.

