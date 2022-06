Podijeli:







Izvor: Pixabay/Ilustracija

Postoje krvne grupe koje su u većem riziku od srčanog oboljenja.

Iako način života može utjecati na srčana oboljenja, genetika također igra značajnu ulogu. “Ako prilagodite svoj način života i budete aktivni i strogi u pogledu onoga što jedete, možete smanjiti loš kolesterol za oko 25% do 30%”, kaže dr. Luke Laffin.

Ostalo je genetski uvjetovano. I ne možemo utjecati na faktore rizika kao što su genetika, povijest bolesti u obitelji i starenje.

Vježbajte za zdravlje srca

Vježbanje je ključno u prevenciji srčanih problema, čak i kod ljudi koji imaju genetske predispozicije za dobivanje srčanih bolesti, prenosi Nova.rs.

“Srce je mišić kojem je potrebna vježba. Postizanje otkucaja srca u zoni aerobnog treninga održava tu funkciju pumpanja srca ili sistolnu funkciju“, kaže dr. Laffin, koji preporučuje 150 minuta vježbanja umjerenog intenziteta u jednom tjednu.

“Ali što je još važnije, redovna fizička aktivnost može dovesti do nižeg krvnog pritiska i stabilnosti težine. A kada aerobna fizička aktivnost postane navika, počnite dodavati neke treninge otpora koristeći male utege ili trake. Čak dva do pet puta nedeljno može pomoći spriječiti bolesti srca”.

Jedite u skladu s krvnom grupom

Ne možete promijeniti svoju krvnu grupu — ali možete promijeniti svoju prehranu.

“Fokusiramo se na prehranu u mediteranskom stilu za optimalno zdravlje srca”, kaže Julia Zumpano, dijetetičarka u klinici u Clevelandu koja radi u preventivnoj kardiologiji.

“Mediteranska prehrana obiluje voćem i povrćem, žitaricama, ribom, ekstra djevičanskim maslinovim uljem, orašastim plodovima i sjemenkama. Ako počnete jesti više jela bez mesa, definitivno ćete pozitivno utjecati na zdravlje srca. Preporučuju se i grah, mahunarke, bilo koju vrsta orašastih plodova, sjemenke i proizvodi bez mesa kao što je tofu… Uglavnom, kažem da počnete s jednim obrokom bez mesa tjedno”, kazala je.

Redovno provjeravajte kolesterol

Opasno visok kolesterol može dovesti do srčanog i moždanog udara, zato vodite računa da redovno provjeravate razine kolesterola nakon 20. godine, bez obzira na rizik od srčanih oboljenja.

Krvne grupe koja najviše treba paziti na srce

Krvne grupe A, B ili AB su najpodložnije kada su u pitanju srčana oboljenja.

“Iako ljudi ne mogu promijeniti svoju krvnu grupu, naši nalazi mogu pomoći liječnicima da bolje razumiju tko je u riziku za razvoj srčanih bolesti”, kaže dr. Lu Qi.

“Dobro je znati svoju krvnu grupu na isti način na koji bi trebalo da znate svoje vrijednosti kolesterola ili krvnog pritiska. Ako znate da ste pod većim rizikom, rizik možete smanjiti usvajanjem zdravijeg načina života, kao što su pravilna ishrana, vježbanje, a ne pušenje cigareta npr.”, piše Eat This, Not That.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.