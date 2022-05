Ove će namirnice pomoći da zadržite mladoliku i lijepu kožu

Podijeli:







Izvor: shutterstock

Ako se pitate što dermatolozi žele da jedete, evo odgovora.

Dr. Mehmet Goker, specijalist za zdravlje kože otkriva koje namirnice trebate staviti na tanjur ako imate 40 i više godina.

Povrće

“Povrće je puno nutrijenata i sadrži malo kalorija, ali puno antioksidansa koji će pomoći i pri sprečavanju nastanka bolesti srca, ali i prevenirati razvoj određenih oblika karcinoma. Puno je povrća koje je bogato vitaminom C, a upravo on igra veliku ulogu kod stvaranja kolagena, a to je ključ mladolikosti”, navodi Goker. Neko povrće biste trebali dodati svakom obroku, a posebno zeleno lisnato te paprike, rajčicu i brokulu.

Avokado

“Avokado je pun nutrijenata i monozasićenih kiselina te antioksidanata koji djeluju tako da će umanjiti utjecaj slobodnih radikala koji vode do starenja kože”, navodi.

Masna riba

“Masna riba poput lososa ili tune je puna omega 3 masnih kiselina, a one su proglašene velikim zaštitnicima zdravlja kože. Puno je takvih riba bogato proteinima koji će pomoći pri proizvodnji kolagena i elastina te očuvati zdravlje kože”, dodaje liječnik.

Ekstra djevičansko maslinovo ulje

Prije svega treba prestati vjerovati u mit da su masnoće loše, Goker navodi da je maslinovo ulje jedno od najzdravijih vrsta ulja koje će pomoći pri održavanju mladolikog izgleda kože. Masnoće iz ulja će pojačati elastičnost kože. Sve navedene namirnice možete lako kombinirati s mnogim obrocima a tako ćete uvelike utjecati na izgled kože.

Koje još navike pomažu kod očuvanja mladolikosti?

Jedite manje šećera: “Rezultati studija predlažu da prehrana koja sadrži puno šećera ili rafiniranih ugljikohidrata može samo ubrzati starenje“, stoji u izvješću Američke akademije za dermatologiju. Istina je da šećer može uzrokovati nastanak bora. Ako se unosi u pretjeranim količinama, šećer stvara supstancu koja se naziva produkt uznapredovale glikacije, koji su mali uništavači mladolikosti. Oni se lijepe za kolagen i elastin te ih oštećuju i sprečavaju tijelo da ih obnavlja.

Ne zaboravite na kvalitetan san

Neće vas samo takav san osvježiti, znanstvenici su otkrili kako san obnavlja vitalne tjelesne funkcije, uključujući i mozak i imunitet. Bez sna ne samo da ćete izgledati starije već će vas to stanje doslovno postarati. Prema nekim studijama, žene koje nisu dobro spavale su i uskoro primijetile da im koža ubrzano stari.

Više se opuštajte

Kroz vrijeme nas kronični stres može dovesti do ubrzanog starenja na staničnoj razini. Tako pišu stručnjaci sa sveučilišta Harvard te dodaju da kronični stres može uništiti naše telomere, strukture unutar svake stanice koje sadrže genetske informacije. Kako se telomeri skraćuju, stanice stare i uskoro odumiru. Ne samo da je ovo doslovni proces starenja, osobe koje imaju kraće telomere su u skupini onih osjetljivih na razvoj kroničnih stanja poput bolesti srca ili karcinoma.

Zašto dolazi do starenja kože?

Starenje kože prirodan je proces koji ovisi o protoku vremena, genskoj predispoziciji, hormonalnom statusu i vanjskim čimbenicima poput kumulativnog UV zračenja, vremenskih prilika, okolišnih zagađenja, izloženosti kemikalijama, alkohola, stresa i neadekvatne prehrane gdje slobodni radikali igraju značajnu ulogu jer dovode do propadanja epidermalne debljine i elastičnosti i to za 1% svake godine u odrasloj dobi.

Starenjem se produkcija slobodnih radikala povećava, dok endogeni mehanizmi obrane slabe. Ovaj disbalans dovodi do progresivnog propadanja staničnih struktura što u konačnici rezultira ubrzanim starenjem kože i nastajanjem različitih kožnih promjena. Kao najveći tjelesni organ, koža stvara živu barijeru i štiti organizam od štetnih utjecaja okoline među kojima se najviše ističe utjecaj UV zračenja kao glavni uzrok većine kožnih promjena poput bora, opeklina i hiperpigmentacijskih mrlja, piše Ordinacija.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.