Ovakva hrana povećava rizik od smrtnosti čak i ako ste vegetarijanac

Zdrava i uravnotežena prehrana je poput ukusnog recepta. Baš kao što jedan pogrešan sastojak može upropastiti vrhunsko jelo, jedan previd u prehrani može sabotirati inače zdrav plan obroka.

Što uopće čini zdravu prehranu?

Općenito govoreći, čini se da je usvajanje mediteranskog pristupa prehrani koji naglašava puno voća, povrća i cjelovitih žitarica, kao i minimalno meso i prerađenu hranu, pravi način.

Nedavna istraživanja su pokazala čak da jedenje manje mesa i više orašastih plodova, povrća, mahunarki i slično, što je u osnovi mediteranske prehrane, može produžiti životni vijek do 13 godina, piše Eat This, Not That.

Iako postoji mnogo valjanih razloga za razmišljanje o prelasku na vegetarijanstvo, većina ljudi razmišlja o takvoj odluci zbog svog zdravlja. Nažalost, čak ni vegetarijanska prehrana nije sigurni jamac za zdravlje. Novo istraživanje objavljeno u American Journal of Clinical Nutrition otkrilo je jednu određenu vrstu hrane za koju se pokazalo da povećava rizik od smrtnosti čak i među vegetarijancima koji se inače zdravo hrane.

Ultraobrađeno je ultrasmrtonosno

Veliko istraživanje provedeno na Sveučilištu Loma Linda obuhvatilo je preko 75 000 ispitanika, a pokazalo je da je konzumacija velikih količina jako prerađene hrane povezana s povećanim rizikom od smrtnosti.

Ono što je važno, istraživanje također navodi da su se i vegetarijanci i nevegetarijanci koji su konzumirali velike količine jako prerađene hrane imali slično proporcionalno povećanje ishoda smrtnosti. Drugim riječima, dosljedno konzumiranje pretjerano obrađene hrane može skratiti vaš životni vijek čak i ako izbjegavate meso.

Autori studije kažu da je veća konzumacija pretjerano prerađene hrane povezana s većom smrtnošću od svih uzroka, kao i smrtnošću povezanom s respiratornim (kronična opstruktivna plućna bolest), neurološkim (demencija, Parkinsonova bolest) i bubrežnim stanjima.

Primjeri ultraprerađene hrane uključuju kukuruzni čips, pitu od jabuka, gotovo sve iz asortimana slatkiša te pakirani kruh i pecivo.

Loši vegetarijanci i dobri nevegetarijanci

Drugim riječima, ultra-prerađena hrana je zajednički nazivnik smrtnosti i među vegetarijancima i nevegetarijancima. Imajući to na umu, istraživači tvrde da njihov rad ilustrira da je sasvim moguće biti “loš vegetarijanac ili dobar nevegetarijanac”.

Društveno, skloni smo na sve vegetarijance gledati kao na zdrave osobe, ali ovi nalazi pokazuju da prehrana nije tako jednostavna.

“Čini se da je udio ultraprerađene hrane u nečijoj prehrani zapravo važniji s obzirom na smrtnost od udjela hrane životinjskog podrijetla koju jedu, iznimka je crveno meso”, rekao je autor studije Gary Fraser.

Kada govorimo o konkretnim brojkama, valja spomenuti da je kod ljudi koji dobivaju otprilike polovicu ukupnih kalorija iz ultraprerađene hrane uočen porast smrtnosti od 14% u odnosu na one koji dobivaju samo oko 12,5% dnevnih kalorija putem ultraprerađene hrane.

Izbjegavajte crveno meso

Statistički značajan skok od 8 posto u riziku od smrtnosti uočen je i kod osoba s umjerenim unosom crvenog mesa u odnosu na osobe koje uopće nisu jele crveno meso.

Ne morate cijelo vrijeme striktno izbjegavati ultraprerađenu hranu i crveno meso, ali nemojte stvarati naviku da jedete te namirnice na dnevnoj bazi.

