Izvor: Pixabay/Ilustracija

Jeste li znali da jedan od hranjivih sastojaka soka od rajčice pomaže u prevenciji raka?

Iako se rak ponekad može pojaviti nasumično, postoje i preventivni koraci koji se mogu poduzeti kako bi se bolest spriječila. Dobro je poznato da su izbjegavanje dima cigareta i nošenje kreme za sunčanje dva najbolja i najjednostavnija načina za prevenciju određenih vrsta raka, ali još jedan manje poznat način je konzumacija soka od rajčice.

Rajčica sadrži likopen, moćni crveni pigment koji osim što pomaže zdravlju kostiju i krvnom tlaku, također je povezan sa smanjenjem rizika od nekoliko vrsta raka.

“Sok od rajčice je nevjerojatno bogat izvor karotenoida, likopena”, kazala je nutricionistica Lindsay Wengler za Eat This, Not That.

Ne samo da likopen pomaže u prevenciji određenih vrsta raka, već je jedna brazilska studija čak otkrila da je likopen učinkovit u ubijanju stanica raka prostate.

Slični rezultati pronađeni su u studiji Rimske medicinske škole na Katoličkom sveučilištu, koja kaže da likopen zaustavlja rast stanica raka kod ljudi.

To ne znači da bi pacijenti s rakom trebali odustati od liječenja i samo se držati soka od rajčice, ali je korisno znati da su zbog likopena koji se nalazi u njima, rajčica i proizvodi od rajčice, uključujući sok od rajčice, moćno sredstvo za pomoć u prevencija raka.

Iako se likopen nalazi u bilo kojoj varijanti rajčice, nutricionistica Wengler ukazuje da je on najviše prisutan u koncentriranim proizvodima poput soka od rajčice.

Najbolji način da dobijete najveću nutritivnu korist od pijenja soka od rajčice je svježe iscijeđeni sok, jer se u onome koji se prodaje u trgovinama obično nalaze dodani šećeri.

