Opeklina od meduze: Kako tretirati pečenje, svrbež i kada može biti opasno?

Izvor: N1

Posljednjih mjesec dana Hrvatsku je obišla vijest kako su se opasne kompas meduze počele pojavljivati u Jadranskom moru, posebice na području Istre. Ovo nije rijetka pojava te je lokalno stanovništvo naviklo na meduze, no mnogi će možda ovog ljeta po prvi puta doći u susret s ovim zanimljivim bićima.

Meduze su opasne jer ispuštanje njihovog otrova na kožu iznimno peče i boli, a kod nekih su ljudi moguće i teže alergijske reakcije. U slučaju opekline od meduze treba postupati brzo i pravilno, dok neke mitove ne bi trebalo slušati.

Koje meduze mogu opeći?

Meduze koje se mogu naći u našem moru spadaju u red žarnjaka i obično plutaju nošene morskom strujom. Na njih se najčešće nailazi slučajno prilikom plivanja. U našem moru živi nekoliko vrsti otrovnih meduza – morska mjesečina (Pelagia noctiluca), morsko pluće (Rhizostoma pulmo) i uhati klobuk (Aurelia aurita) no sve meduze mogu izazvati generaliziranu alergijsku reakciju. U Jadranu se tako pojavljuje i kompas meduza (Chrysaora hysoscella) koja ovog ljeta stvara problem kupačima, a nedavno je otkrivena i benovićeva meduza (Pelagia benovici).

Većina meduza je malena, do 10 centimetara u promjeru, no ranije navedene mogu narasti i do 40 centimetara u promjeru klobuka. Pelagia noctiluca ima simetričan klobuk, a boje su obično ružičasta, ljubičasta, svjetlo smeđa, kremasta do žuta. Uhati klobuk je gotovo potpuno proziran i prepoznatljiv po četiri gonade u obliku potkove koje se vide na vrhu klobuka. Kompas meduza ili morska kopriva je vrsta koju karakterizira žuto-smeđi klobuk koji podsjeća na kompas.

Do opekline meduze, odnosno do alergijske reakcije, dolazi kod direktnog kontakta. Ove male životinjice imaju duge krakove sa žarnim stanicama koje luče otrovni sadržaj ako se dodiru. Lovke iz klobuka meduze, ovisno o vrsti, mogu narasti do jednog metra. Kada dođe do kontakta sa sluznicama dišnih puteva može doći do pojačane alergijske reakcije. Ako se meduza proguta, to može biti opasno po život.

Simptomi opekline meduze

Kada dođe do direktnog kontakta i opekline meduze pojavit će se lokalna alergijska reakcija. Prilikom dodira lovaka i žarnih stanica na kožu čovjeka dolazi do bolnih opeklina. Opeklina se može pojaviti točno na mjestu dodira, ali i na okolnom dijelu kože.

Obično se radi o osipu koji mogu prerasti u plikove i opeklinu. Na mjestu dodira dugo mogu ostati ožiljci, odnosno, hiperpigmentacije. Osjećaj opekline meduze može varirati od snažnog pečenja do svrbeža. Uz opeklinu se mogu pojaviti i vrtoglavica, slabost, glavobolja, povišena tjelesna temperatura te gubitak svijesti. Drugi simptomi osim opekline su rijetki.

Kako sanirati opeklinu meduze?

Ako za vrijeme kupanja uočite meduzu, prvo što morate učiniti je odmaknuti se što dalje možete. Meduze nemojte dirati, a ako je morate odmaknuti, učinite to nekim predmetom, nikako golom kožom.

Kada dođe do opekline, nemojte se priložiti starom mitu koji govori da je mjesto opekline potrebno tretirati mokraćom koja će smanjiti bol. Riječ je ipak samo o mitu. Mjesto gdje vas je opekla meduza dovoljno je ispirati slanom vodom (ne slatkom) ili octom. Slatka voda će samo pojačati osjećaj boli i pečenja. Mjesto dodira nikako nemojte dodatno trljati jer bi tako mogli dodatno utrljati otrov u kožu. Opeklinu nikako nemojte tretirati golim prstima, odnosno, nemojte golom kožom dodirivati opečeni dio.

Na koži nakon opekline mogu ostati žarnici, a oni se mogu pokušati ukloniti pincetom, no ispiranje octom ili alkoholom će već blokirati njihovo djelovanje. Poslužiti može i limunov sok. Ako je došlo do mjehura na koži i teže opekline i svrbeža, koristiti se mogu i kreme koje hlade, kreme s kortikosteroidima ili antihistaminici. Bolnost se može osjetiti i dugo nakon što vas meduza opeče, a u tom slučaju možete koristiti hladne obloge na koži i analgetike za smanjivanje boli.

Nakon napada meduze je nužno odstraniti sve lovke ako su ostali na koži. Činite to površinskim pilingom kože koji možete napraviti još na plaži tako da pomiješate pijesak i morsku vodu. Nemojte utrljavati u kožu već trljajte kružnim pokretima. Nakon pilinga ponovno nanesite ocat ili alkohol.

Tretiranje kože nakon opekline meduze u nekim slučajevima može trajati nekoliko dana. Opečeni dio kože neko vrijeme ne bi trebao biti na suncu.

Je li opeklina meduze opasna?

Opeklina od meduze sama po sebi nije previše opasna jer se lako tretira, a doze otrova nisu velike stoga stvara samo alergijsku reakciju. Međutim, opeklina može biti opasna ako se dogodi na području vrata, glave i očiju. U tom slučaju se odmah obratite liječniku.

Ako je došlo do opekline meduze koja obuhvaća veliku površnu kože i uz opeklinu se pojave drugi simptomi poput povraćanja, vrtoglavice i povišene tjelesne temperature – obratite se liječniku.

Rijetko mogu nastati teže alergijske reakcije poput anafilaktičkog šoka koji se očituje grčenjem mišića, poteškoćama u disanju i promjenama svijesti. U ovom slučaju je stanje ozbiljno i odmah je osobu potrebno odvesti do hitne pomoći.

