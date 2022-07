Trovanje vitaminima može biti vrlo opasno! Oprez s količinom

Podijeli:







Izvor: Pixabay

Više manje svi neprestano slušamo kako su vitamini dobra stvar, no u kojoj količini? Ovisi, naravno, od osobe do osobe. Dok neki dobivaju dovoljno hranjivih tvari iz raznolike prehrane, ima onih kojima je manjak vitamina ozbiljan i moraju koristiti dodatke.

No, stručnjaci upozoravaju da postoje negativne posljedice ako uzimamo vitamine bez plana i programa. Ako smatrate da vam je možda potreban nadomjestak, svakako se prvo savjetujte s obiteljskim liječnikom.

Što treba znati prije uzimanja vitamina?

Liječnica dr. Bayo Curry-Winchell ističe da je najvažnije o svemu prvo porazgovarati s obiteljskim liječnikom.

“Mit je da vitamini ne mogu naškoditi. Naravno da mogu ako se uzimaju u prevelikim količinama, u kombinaciji s nekim lijekovima ili uz neka kronična zdravstvena stanja. Zato, budite pažljivi”, ističe.

Zašto previše vitamina može biti nezdravo?

Naše tijelo iz svakodnevne prehrane dobiva vitamine A, C, D, E i K. Osim toga, naše tijelo samo proizvodi vitamine D i K. Stoga, dodatne doze kod nekih mogu izazvati zdravstvene komplikacije.

Predoziranje je moguće

Vjerovali ili ne, i vitaminima se čovjek može predozirati. Kad je u pitanju vitamin D, na stranici Klinike Mayo napominje se:

“Trovanje vitaminom D, poznato i pod nazivom hipervitaminoza D, rijetko je, ali se radi o ozbiljnom stanju koje je posljedica pretjerane koncentracije tog vitamina u tijelu. Uzrok su najčešće dodaci prehrani, a ne prehrana ili izloženost suncu. Događa se zato što ljudsko tijelo regulira količinu vitamina D koje dobije izloženoću suncu ili iz hrane.

Glavna posljedica trovanja vitaminom D je nakupljanje kalcija u krvi (hiperkalcijemija) što može uzrokovati mučninu i povraćanje, slabost i često mokrenje. Sve to može uzrokovati i bolove u kostima te probleme s bubrezima.

Također, treba imati na umu da i na deklaraciji preparata može biti pogrešnih informacija ili pretjerano naglašenog učinka.

Vitamin A

Previše vitamina A povezuje se s mučninom, promjenom u oštrini vida, glavoboljom i teškoćama s koordinacijom. Velike količine vitamina A u trudnoći mogu uzrokovati fizičke mane ploda ili imati kontraindikacije s nekim lijekovima.

Vitamin C

Vitamin C je doista dostupan u mnogim svakodnevnim namirnicama. I premda se vitamin C čisti iz organizma, kod prevelike količine može doći do glavobolje, povraćanja i grčeva u želucu, piše EatThis.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.