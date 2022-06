Podijeli:







Izvor: Image by PublicDomainPictures from Pixabay

Novi opasan trend pojavio se u i Hrvatskoj. Mladi ljudi u naponu snage sve češće koriste male plave pilule kao bi pojačali izdržljivost na svojevrsnim seksualnim turnirima. Sve češće Viagru kombiniraju i s narkoticima, posebno sintetskim.

Poznati dubrovački urolog dr. Zaim Čustović upozorio je u razgovoru za Dubrovački vjesnik da je Viagra lijek koji je razvijen dok se istraživalo lijekove za kardiovaskularne bolesti povišenog krvnog tlaka, a da se njen utjecaj na erektilnu diskfunkciju otkrio sasvim slučajno.

“Uz pravilnu primjenu propisanih doza lijek se dosta dobro podnosi i većina muškaraca nema značajnih nuspojava, iako su mogući glavobolja, vrtoglavica, crvenilo kože, loša probava i začepljenje nosa te plavičasto ili žućkasto obojenje vida, ovo kod 1 posto pacijenata, ali je riječ o prolaznoj smetnji. Moguće su i teže nuspojave: srčani udar, gubitak vida i dugotrajna i bolna erekcija dulja od 2 sata te priapizam koji, iako rijetko, može dovesti do trajnog oštećenja penisa i gubitka seksualnog života”, rekao je dr. Čustović.

On je skrenuo pozornost i na brojne reklame “čudotvorne pripravke koji preko noći rješavaju poteškoće seksualnog života i liječe erektilnu disfunkciju”.

Viagra i mladi

Za primjenu Viagre kod mladih dr. Čustović kaže:

“Dostupnost pornofilmova i eksplicitnih sadržaja, ubrzani tempo života i reklame dovele su mlade do konzumacije Viagre i sličnih lijekova. Neke zemlje bilježe zastrašujući trend uporabe tog lijeka među srednjoškolcima i adolescentima. To im ne bi trebalo ugroziti život jer su dobrog općeg zdravlja, ali infarkt nije isključen. I upitno je što slijedi u slijedećih 15 do 20 godina ako zdrava osoba koristi Viagru koja vremenom stvara ovisnost i dolazi do rezisterncije? Najveća poteškoća je gubitak učinka lijeka te dolazi do rapidnog pada libida, impotencije i psihičkih smetnji”, objašnjava dr. Čustović za Dubrovački vjesnik.

Inače, Viagra se najčešće kombinira s kokainom, ecstasyem i drugim amfetaminima, što su katkad “kokteli smrti”. Konzumiranje kokaina izaziva euforično raspoloženje i povećava seksualnu želju, ali smanjuje krvni protok krvi u krvnim žilama i erekciju, dok Viagra ima suprotni učinak jer širenjem krvnih žila povećava protok u krvnim žilama penisa. Tko konzumira kokain i Viagru, izložen je povišenom riziku srčanog i moždanog udara, ubrzanom radu srca i prijapizmu, a nerijetko se zbog serotoninskog sindroma razvije koma. No, ecstasy (MDMA) je sintetski psihostiumulans kardiovaskularnog sustava koji ubrzava srčani ritam, povećava krvni tlak i tjelesnu temperaturu. Inače, Viagra se najčešće kombinira s kokainom, ecstasyem i drugim amfetaminima, što su katkad “cocktaili smrti”. Konzumiranje kokaina izaziva euforično raspoloženje i povećava seksualnu želju, ali smanjuje krvni protok krvi u krvnim žilama i erekciju, dok Viagra ima suprotni učinak jer širenjem krvnih žila povećava protok u krvnim žilama penisa. Tko konzumira kokain i Viagru, izložen je povišenom riziku srčanog i moždanog udara, ubrzanom radu srca i prijapizmu, a nerijetko se zbog serotoninskog sindroma razvije koma. No, ecstasy (MDMA) je sintetski psihostiumulans kardiovaskularnog sustava koji ubrzava srčani ritam, povećava krvni tlak i tjelesnu temperaturu. Kombinacija s Viagrom poznata je pod nazivom “sexstasy” i može izazvati vrlo ozbiljne i teške nuspojave, upozorava liječnik.

Lijek na recept

Viagra i slični preparati u hrvatskim se ljekarnama mogu dobiti samo uz tzv. bijeli (privatni) recept urologa ili liječnika opće prakse temeljem analiza urina i krvi. Farmaceuti ističu da su uočili kako sve mlađi ljudi traže Viagru.

Jako je osjetljivo izravno ih pitati razlog kupnje te ih pitamo jesu li imali upalu mjehura ili probali prirodna sredstva. Većina samo preuzme lijek i ode. I bolje je da ga kupe u apoteci nego internetom, piše Dubrovački vjesnik.

U susjedstvu se vikagra, cialis i levitra, kao i antibiotici i ostalo slobodno i bez recepta prodaju. U Dubrovniku se ti preparati od 25, 50 i 100 mg prodaju u kutijama od po dvije, četiri i osam tableta. Ove od 100 mg kutijama s dvije tablete koštaju 185, a s četiri 261 kunu, dok je kutija s osam tableta 390 kuna. Najskuplja je i najisplativija ali za nju mnogi nemaju novca, ističu u jednoj gradskoj ljekarni te upozoravaju da Viagra i slični preparati nisu, iako ih tako često reklamiraju, pripravci uz hranu, nego lijek čija je kupovina internetom nešto nelegalno.

Vikend-tablete

Viagra (sildenafil citrat) je lijek koji odraslim muškarcima liječi erektilnu disfunkciju (ED) tj. nemogućnost postizanja i održavanja erekcije dostatne za zadovoljavajuću seksualnu aktivnost. Sildenafil kao aktivni sastojak Viagre inhibira (blokira) enzim koji regulira protok krvi u penisu a PDE 5-inhibitori umnožavaju prirodni proces uzbuđenja, povećavaju protok krvi u penis i podržavaju seksualne odnose kada erekcije propadnu.

Sildenafil pomaže postići erekciju a Viagra je najvjerojatnije prikladna kad se očekuje seksualno uzbuđenje unutar sat ili dva nakon uzimanja tablete. Na našem tržištu za ED postoje i slični lijekovi: Cialis, Levitra i Dinamico, razlikuju se u početku i duljini djelovanja i poznati su kao “vikend tablete”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.