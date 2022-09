Podijeli:







Izvor: Drew Jemmett/ Unsplash

Vrisak, planinski vrisak ili latinskim nazivom Satureja montana, višegodišnji je aromatični grm od kojeg se pripremaju čajevi i infuzije. Oparak od vriska stari je narodni lijek koji se pokazao djelotvornim protiv respiratornih problema, posebice kašlja, raznih viroza i upala, pa čak i gastroenteroloških problema.

Planinski vrisak naziva se i primorskim vriskom jer raste duž naše Jadranske obale i najviše voli sunčana, suha i kamenita područja, no to nisu iste vrste. Na našem području se nalazi više od deset biljaka koje se nazivaju vriskom te ti nazivi često zbunjuju. Na nekim se područjima vrisak naziva čubar, a na nekim područjima i sasvim pogrešno – majčinom dušicom.

Ova biljka u svim vrstama je iznimno ljekovita te ima ugodan miris i okus. Osim za pripremu oparka od vriska ili čaja od vriska, može se koristiti kao začin te se nerijetko nalazi u mješavinama začina. Oni koji su ga probali kao samostalan začin uspoređuju ga s origanom ili timijanom. Kao začin se može koristiti i za konzerviranje mesa.

Najkvalitetnije je ipak eterično ulje vriska, a razlog tomu su brojna ljekovita svojstva u sastavu.

Gdje brati planinski vrisak

Primorski ili planinski vrisak zimzelena je i trajna grmolika biljka. Narasti može do 50 centimetara te ima uske i sitne listove, a grančice, kao i stabljika su dlakave. Na vrhu se razvijaju cvjetovi koji mogu biti bijeli s ljubičastim točkicama ili rjeđe crveni cvjetovi s ljubičastim točkicama.

Raste na suhim, sunčanim i kamenim obroncima što objašnjava zašto ga se može pronaći duž naše obale – od Istre do Dubrovnika. Posebno voli sunčana razdoblja te područja mediteranske vegetacije. Rasti može i na velikim visinama pa ga se može pronaći i na Velebitu na oko 1100 metara visine. Ima iznimno aromatičan miris. Cvatnja vriska je od srpnja do listopada, a bere se u rujnu i to prije ili pri početku cvata. Kod vriska se beru biljka i mlade grančice te se tada koriste za sušenje na toplom i zračnom mjestu, ali u hladu.

Ljekovitost oparka od vriska

Ljekovitost planinskog vriska je iznimna zbog čega se od davnina koristi u narodnoj medicini. Najveća ljekovitost se može iskoristiti kroz eterično ulje, ali kod mnogo tegoba može pomoći i oparak od vriska ili čaj od vriska. Najčešće se koristi za umirivanje upala, boli i ublažavanje probavnih i respiratornih problema.

Vrisak sadrži eterično ulje te monoterpene koji mogu djelovati na određene receptore u našem organizmu i na taj način ublažavati tegobe. Sadrži karvakrol, timol i druge monoterpene. Uz to se u njemu nalaze fenoli, smola i mineralne soli. Eterično ulje vriska ima sposobnost rješavanja gljivica, upravo zbog monoterpena u sastavu.

Ovo su neke od tegoba kod kojih se koristi oparak od vriska:

– ublažava crijevne i želučane grčeve i boli

– ublažava proljev i crijevne viroze

– smanjuje mučnine

– razbuđuje tijelo i um

– poboljšava koncentraciju

– pokreće metabolizam

– djeluje antivirusno i antibakterijski

– potiče i pospješuje rad jetre

– potiče bolju cirkulaciju

– poboljšava mušku potenciju

– pomaže kod tegoba s menstruacijom

– pomaže kod prehlada, viroza i upala

– smanjuje grlobolju i kašalj

– smanjuje simptome bronhitisa

– smanjuje respiratorne simptome uzrokovane alergijama

Najveće dobrobiti mogu se dobiti od eteričnog ulja vriska, a oparak od vriska se također pokazao kao odličan način za rješavanje neugodnih simptoma bolesti. Čaj ili oparak od vriska se može piti kroz cijeli dan i to nekoliko šalica, posebice kada želimo riješiti neku tegobu.

Vrisak kao začin se može koristiti u raznim jelima, a njegova ljekovitost se posebno koristi u jelima s mahunarkama. Razlog tomu je što i u obliku začina može djelovati na smanjivanje nadutosti.

Kako se priprema oparak od vriska?

Za pripremu oparka ili čaja od vriska potrebni su vam sušeni dijelovi biljke. Vrisak za čaj možete kombinirati s drugim biljnim čajevima ili začinima. Čaj od vriska ima antivirusna svojstva te se može koristiti svakodnevno kao prevencija ili kod pojave virusne upale. Pokazalo se čak i da može pomoći kod tretiranja virusa herpesa. Odličan je za jačanje imuniteta, a priprema se kao i svaki drugi čaj. Cijena čaja od vriska je oko 20 kuna za 10 dkg.

Priprema čaja od vriska:

– dvije čajne žličice sušenog vriska prelijte s oko 2 dcl kipuće vode

– ostavite da se kuha još oko jedne minute

– vrisak ostavite u kipućoj vodi oko 15 minuta ili malo duže ako želite pojačati djelovanje

– povremeno promiješajte

– procijedite

Oparak od vriska bi najbolje bilo piti nezaslađen, no ako vam ne odgovara okus, možete dodati malo meda. Pijte ga u gutljajima, najviše tri šalice dnevno. Drogu u vodi nemojte ostavljati predugo jer će se time dio svojstava izgubiti, a dio pojačati bez kvalitetnog učinka.

Nuspojave čaja od vriska

Iako brojni izvori navode da čaj od vriska smiju koristiti djeca, trudnice i dojilje, ipak se preporučuje savjetovanje s liječnikom prije korištenja. Oparak od vriska ima jako djelovanje te je prije korištenja bitno poduzeti sve mjere opreza.

Ne postoje zabilježene teže nuspojave čaja od vriska, no osobe koje pate od srčanih bolesti bi se također prije konzumiranja trebale savjetovati s liječnikom.