Izvor: Gabriela Sanda/Pixabay/Ilustracija

Dr. Karen Leggett, stručnjakinja za regenerativnu medicinu, izdvojila je i odgovorila na 5 najčešćih pitanja koje žene postavljaju liječnicima o korištenju hormona.

1. Jesu li sigurni?

Terapija hormonima je danas jedan od glavnih načina držanja pod kontrolom simptoma menopauze. Prema najnovijim smjernicama, hormoni se uzimaju najčešće oralno ili u obliku flastera koji se lijepe na kožu i sigurni su za korištenje. U njima stoji i kako su žene koje su imale rak dojke kandidati za korištenje hormonalne terapije. Ove situacije zahtijevaju da prije korištenja hormona razgovarate s liječnikom, piše Ordinacija.hr.

– ako imate rak dojke

– ako ste trudni

– ako imate rak ovisan o estrogenu

– ako imate abnormalno krvarenje

– ako ste imali loše reakcije na hormonsku terapiju u prošlosti

2. Hoće li korištenje hormona povećati rizik od razvoja raka?

20-ak godina su se savjeti za korištenje hormona mijenjali, a nekada su se spominjali kao preparati koji mogu potaknuti srčani udar, moždani udar i nastanak raka dojke. Mnoge su žene prestale koristiti hormone, a i liječnici su bili zabrinuti.

Na sreću su provedene nove studije koje su pregledavale kroz 20 godina sve dosadašnje analize i u obzir uzele druge faktore te vezano za rak dojke otkrili:

– žene koje uzimaju estrogen nemaju povećan rizik od razvoja raka dojke.

– žene koje uzimaju sintetičke zamjenske hormone i kontracepcijske pilule imaju povećan rizik od razvoja raka dojke.

3. Kako hormoni pomažu?

Korištenjem hormona se može smanjiti rizik od bolesti srca, gubitka koštane mase i atrofije vagine. Hormoni mogu poboljšati stanja kao što je inzulinska rezistencija, depresija, anksioznost, umor, pretilost, artritis i zatvor.

Uz to će hormoni održavati kožu i kosu zdravom, daje nam energije i poboljšavaju cjelokupni izgled. Ako želite usporiti starenje, hormoni tu igraju veliku ulogu, a ako niste znali, između 35. i 50. godine dolazi do pada spolnih hormona za 50 do 75 posto.

4. Kako znati da su vam potrebni hormoni?

Često je prvi simptom kada primijetimo da nam tijelo nešto sporije funkcionira. Napadi vrućine su simptom kojeg će svi primijetiti, isprekidan san, ali postoje i brojni suptilni simptomi kao što je suha koža, suhoća vagine ali i gubitak želje za seksom.

Većina liječnika neće niti tražiti da se naprave određeni testovi jer je već jasno da će razina hormona u spomenutim godinama života opadati. No ipak je potrebno utvrditi koju količinu hormona morate uzimati. Razlika je ako koristite u oralnom obliku ili ako koristite flaster koji se lijepi na kožu.

Kako biste znali koja je količina hormona u obliku pilula potrebna, važno je provjeravati stalno krvnu sliku. Ako koristite flastere s hormonima, najbolja će se provjeriti razina putem sline ili krvi iz prsta.

5. Kako da znam uzimam li prave hormone?

Važno je shvatiti da ste sami zaduženi za kontrolu vašeg tijela i da imate brojne opcije kada su u pitanju hormoni. Prije svega je dobro znati da postoje prirodni bioidentični hormoni koje možete nabaviti bez recepta, ali se o njihovom korištenju isto tako treba dobro informirati. Svakako će vam liječnik preporučiti nekoliko izbora a na osnovi vašeg zdravlja i imate li maternicu.

Ako imate maternicu, većina će liječnika savjetovati kombinaciju estrogena i progestin. Oni dolaze u obliku flastera ili pilule, a smatra se da je flaster najsigurnija verzija, a razlog je što pilule mogu povećati rizik od krvnih ugrušaka i moždanog udara. No flasteri imaju oblik progesterona koji se naziva progestin i povezan je s povećanim rizikom od razvoja raka dojke. Ako nemate maternicu, vjerojatno će vam liječnik objasniti da ne trebate progestin jer je on namijenjen samo za maternicu, navodi dr. Leggett.

