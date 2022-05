Oči mogu pokazati da nešto nije u redu s mozgom, liječnik otkrio o čemu se radi

Podijeli:







Izvor: Photo by Adolfo Félix on Unsplash

Oči su direktno povezane s našim mozgom i mogu dati važne podatke o našem zdravlju i kognitivnim funkcijama.

“Otprilike oko 70 posto mozga je povezano s vidom, a oko 80 posto svih senzornih informacija primamo kroz oči pa tako retina u sebi čuva podatke o neurološkom stanju”, otkriva Robert Layman, oftalmolog. “Kod mnogih neuroloških poremećaja oči su prvi znak koji može otkrivati poremećaje.”

1. Mutan vid

Mutan vid može biti uzrokovan brojnim problemima, a neke je vrlo lako otkriti – u pitanju može biti potreba za novim naočalama ili vam smeta klima uređaj. No, neki su uzroci puno ozbiljniji. “Mogu u pitanju biti refrakcijske greške, disfunkcija binokularnog vida, sistemska bolest oka ili neki opasniji uzroci kao što je tumor na mozgu”, upozorava Layman.

Drugi potencijalno opasan uzrok mutnog vida može biti i multipla skleroza koja može uzrokovati upale duž živaca koje povezuju oči i mozak, a naziva se optički živac, piše WebMD.

“To će uzrokovati stanje koje se naziva optički neuritis koji može uzrokovati mutan vid, nemogućnost prepoznavanja boja i bol pri pomicanju oka”, dodaje liječnik. Može se javiti samo u jednom oku, a pratiti ga mogu i drugi simptomi poput umora, vrtoglavice i osjećaja slabosti.

2. Dupli vid

U crtićima se često vidi kako se pred očima pojavljuju zvjezdice kada udarimo glavom, ali ustvari vizualni simptomi i jesu uobičajeni simptom ozljede mozga.

“Oko 90 posto pacijenata s traumatskim ozljedama mozga će patiti od vizualnih smetnji. Simptomi nisu uvijek vidljivi, ali mogu uključivati i dupli vid, osjetljive oči i mrlje na slici”, objašnjava Layman. Navodi da je važno pregledati se kod stručnjaka za vid ako ste doživjeli bilo kakvu traumu glave, bez obzira koliko se malom činila jer i one mogu utjecati na vid, a samo će stručnjak moći dati dijagnozu.

3. Gubitak vida

“Oči sadrže elemente perifernog živčanog sustava pa čuvaju i važne informacije o neurološkom zdravlju. Drugim riječima vaše oči mogu reći puno toga o zdravlju cijelog tijela pa tako i mozga”, navodi liječnica. Kada dođe do gubitka vida, može se raditi o odvajanju retine, ali i nekada može biti simptom tumora na mozgu. “Ako postoji tumor na mozgu može doći do pritiska na optički živac pa se može javiti i sljepoća. Kod mnogih pacijenata gubitak vida se događa postepeno, započinje mutnim vidom, duplom slikom, a kako tumor raste, pritiskat će optički živac i uzrokovati pogoršanje vida”, objasnio je.

4. Smanjen periferni vid

Kada vidimo nešto krajičkom oka, koristimo periferni vid. A kada dođe do nekih promjena, što uključuje i smanjenu mogućnost perifernog vida, to može biti signal Alzheimerove bolesti. “Mnoge osobe koje imaju Alzheimerovu bolest imati i kritično oštećenje vida gdje ustvari nema problema s očima, ali mozak dobro ne procesuira vizualne informacije”, pojašnjava Kendra Farrow, znanstvenica centra NRTC u Americi. Mozak ne može interpretirati što se gleda, a Farrow pojašnjava da to stanje može biti opisano kao da gledate kroz tubu. Ako primjećujete promjene u perifernom vidu ili bilo kakve promjene koje vas zabrinjavaju, obavezno se konzultirajte s liječnikom što je prije moguće, piše Ordinacija.

