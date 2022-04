Obožavate ljuto? Ovo su opasnosti začinjene hrane

Podijeli:







Osim što ima bolji okus, smatra se da začinjena hrana može pomoći i kod mršavljenja, bolesti srca, čak i depresije. Neka su istraživanja pokazala da obrok s malo kapsaicina (supstance u čili papričici koja joj daje prepoznatljiv okus), može čak pozitivno utjecati na produživanje životnog vijeka. Međutim, začinjena hrana nije za svakoga, a može biti štetna i za one koji ju vole ako se pretjera s količinom koja se unosi.

Eat This, Not That izdvojio je neke neugodne i štetne posljedice konzumiranja začinjene hrane za koje možda niste ranije čuli.

Mogu imati laksativni učinak

Konzumacija začinjene hrane jedan je od najčešćih krivaca za želučane tegobe i proljev. Prema jednoj znanstvenoj studiji, kapsaicin, ako se konzumira u izobilju, može izazvati iritaciju sluznice želuca. Prevelike količine kapsaicina, prema riječima ljudi u Healthlineu, mogu rezultirati “mučninom”, “povraćanjem”, “bolovima u trbuhu” i “gorući proljev”. Stoga, ako otkrijete da ste pretjerano osjetljivi na začinjenu hranu, bilo bi dobro da je prestanete koristiti.

Mogu uzrokovati akne i ekcem

“Kada začinjena hrana izazove upalu u crijevima, ponekad ta upala postaje vidljiva i na koži u obliku crvenila, akni ili čak ekcema”, pojasnila je za Allure američka dermatologinja Rebecca Tung.

Mogu uzrokovati nesanicu

Ako volite obrok bogat začinima, možda biste trebali ograničiti takav obrok na ručak. Začinjena i kisela hrana može izazvati žgaravicu, kažu zdravstveni stručnjaci iz WebMD-a. Vodeći stručnjaci ne preporučaju jesti začinjenu hranu prije spavanja jer ležanje zapravo može pogoršati nelagodno stanje.

Mogu utjecati na vaš glas

Zdravstveni stručnjaci iz klinike Mayo upozoravaju da je konzumiranje prezačinjene hrane jedna od stvari koje mogu nadražiti grlo. Ako ste netko tko pati od gastroezofagealni refluksa (GERB), to može dovesti ne samo do povraćanja nego i do bolova, oteklina i promuklog glasa.

Mogu izazvati mjehuriće i osip

Američki liječnik Barry Green kaže i da jednostavan doticaj s nekom začinjenom hranom može biti potencijalno rizičan.

“Začinjena hrana pobuđuje receptore u koži koji inače reagiraju na toplinu. Ti receptori su vlakna pomoću kojih osjećamo bol. Oni reagiraju na ekstremne temperature i intenzivne stimulacije, kao što su štipanje i rezanje. Također reagiraju i na određene kemijske čimbenike. Kada su ta vlakna stimulirana susptancom iz čili papričice, središnji živčani sustav može poslati dvosmislen živčani odgovor”, pojasnio je za Scientific American.

