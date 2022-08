Podijeli:







Konzumiranje prerađene hrane za više od 20% dnevnog unosa kalorija svaki dan moglo bi vas dovesti na put do kognitivnog pada, otkrila je nova studija.

Svi znamo da jedenje procesirane hrane koja nam olakšava život, kao što su unaprijed zapakirane juhe, umaci, smrznuta pizza i gotova jela nije dobro za naše zdravlje. Niti je jedenje sve hrane za užitak koju toliko volimo: hrenovki, kobasica, hamburgera, pomfrita, gaziranih pića, kolačića, kolača, bombona, krafni i sladoleda.

Studije su otkrile da mogu povećati rizik od pretilosti, problema sa srcem i cirkulacijom, dijabetesa i raka. Mogu nam čak i skratiti život.

Sada je nova studija otkrila da konzumiranje više prerađene hrane može pridonijeti sveukupnom kognitivnom padu, uključujući područja mozga koja su uključena u sposobnost obrade informacija i donošenja odluka.

Ustvari, muškarci i žene koji su jeli najviše ultraprocesirane hrane imali su 28% bržu stopu kognitivnog pada i 25% bržu stopu opadanja izvršnih funkcija u usporedbi s ljudima koji su jeli manje prerađene hrane, pokazalo je istraživanje.

“Iako ih je potrebno dodatno proučavati, novi su rezultati prilično uvjerljivi i naglašavaju ključnu ulogu pravilne prehrane u očuvanju i promicanju zdravlja mozga i smanjenju rizika od bolesti mozga kako starimo”, rekao je Rudy Tanzi, profesor neurologije na Harvard Medical School i voditelj odjela za istraživanje genetike i starenja Opće bolnice Massachusetts u Bostonu.

Visok udio šećera i soli

Tanzi, koji je pisao o procesiranoj hrani u svojoj knjizi “The Healing Self: A Revolutionary New Plan to Supercharge Your Immunity and Stay Well for Life”, rekao je da je ključni problem s procesiranom hranom to što “ona obično ima vrlo visok udio šećera, soli i masti, koje sve potiču sustavnu upalu, možda najveću prijetnju zdravom starenju u tijelu i mozgu.

“Budući da su prikladni kao brzi obrok, oni također zamjenjuju hranu koja je bogata biljnim vlaknima koja su važna za održavanje zdravlja i ravnoteže trilijuna bakterija u vašem crijevnom mikrobiomu”, dodao je, “što je posebno važno za zdravlje mozga i smanjenje rizika od bolesti mozga povezanih sa starenjem poput Alzheimerove bolesti.”

Kognitivno testiranje, koje je uključivalo trenutačno i odgođeno prisjećanje riječi, prepoznavanje riječi i verbalnu tečnost, provedeno je na početku i na kraju studije, a sudionici su upitani o svojoj prehrani.

“U Brazilu ultraprocesirana hrana čini 25% do 30% ukupnog unosa kalorija. Imamo McDonald’s, Burger King i jedemo puno čokolade i bijelog kruha. Ne razlikuje se puno, nažalost, od mnogih drugih zapadnih zemalja”, rekla je koautorica dr. Claudia Suemoto, docentica na odjelu za gerijatriju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u São Paulu.

“Pedeset osam posto kalorija koje unose građani Sjedinjenih Država, 56,8% kalorija koje unose građani Britanije i 48% kalorija koje unose Kanađani dolazi iz ultraprocesirane hrane”, rekla je Suemoto, piše CNN.

