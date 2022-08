Podijeli:







Buđenje u lokvi vlastitog znoja je grozno iskustvo, a za to postoji nekoliko znanstveno dokazanih razloga. Ali kako možete utjecati na znojenje u snu?

Tijekom ljeta mnogi od nas bore se sa spavanjem tijekom vrućeg vremena i toplinskih valova. S vrućinom dolazi i noćno znojenje, a ova neugodnost neće prestati ako samo otvorite prozor ili spavate bez pokrivača.

Više je čimbenika koji mogu uzrokovati znojenje noću, od genetskih razloga do zdravstvenih. Iznenađujuće je to da temperatura nije vodeći čimbenik zbog kojeg toliko ljudi pati od noćnog znojenja.

Tjeskoba

Jedan od najčešćih uzroka noćnog znojenja je anksioznost. To čak može uzrokovati napade panike noću, a znojenje je nuspojava. Ako živite s anksioznošću, trebali biste potražiti pomoć svog liječnika jer postoji mnogo tretmana koji se mogu uhvatiti u koštac s tim.

Hormoni

Ljudi koji se redovito znoje noću također mogu imati valunge, poznate i kao vruće trepće. Žene prijavljuju da imaju daleko manje kvalitetan san tijekom noći kada prolaze kroz menopauzu.

Alkohol

Budući da je alkohol mišićni relaksant, može izravno dovesti do više znojenja noću, a može čak dovesti do hrkanja. Ovisnost o alkoholu također je povezana s noćnim znojenjem, jer alkohol može izazvati fluktuacije krvnog tlaka i otkucaja srca, što zauzvrat podiže tjelesnu temperaturu.

Apneja

Apneja je jedan od ozbiljnijih uzroka noćnog znojenja. Apneja u snu je stanje u kojem vam disanje stane dok spavate. To može dovesti do manje sna, umora, problema s koncentracijom i glasnim hrkanjem. To je vrlo opasno stanje jer može dovesti do srčanih problema poput nepravilnog rada srca, zatajenja srca i koronarne bolesti srca ako se ne liječi.

Koji je lijek za noćno znojenje?

Nažalost, ne postoji sveobuhvatni tretman. Ako se osjećate loše, tresete se ili imate zimice, važno je da se razgovarate sa svojim liječnikom, piše Daily star.

