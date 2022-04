Neugodni znakovi koji ukazuju da možda pijete previše kave

Podijeli:







Izvor: Unsplash / Ilustracija

Koliko se kave smatra previše kave? Možda će vas začuditi, ali zapravo je preporuka da ljudi ne piju više od 28 šalica kave tjedno, što je otprilike četiri šalice kave dnevno. Međutim, konzumiranje veće količine od toga može imati negativne učinke na zdravlje – posebice na životni vijek.

Eat This, Not That sažeo je loše nuspojave ispijanja previše kave koje su potvrđene istraživanjima.

Osjećaj tjeskobe

Prosječna šalica sadrži 95 miligrama kofeina. Dakle, ako biste popili više od četiri šalice kave, dnevno biste unijeli oko 500 miligrama kofeina. Jedna studija časopisa Journal of Psychopharmacology izvještava da konzumacija kofeina u toj mjeri može uzrokovati visoku razinu stresa, tjeskobe, pa čak i depresije. Konzumacija više od 1000 miligrama kofeina tjedno pokazala se u istraživanju kao prediktor visoke anksioznosti.

Tjeskoba i stres stvari koje treba riješavati s medicinskim stručnjakom, a pritom je važno također procijeniti unos kofeina i razgovarati o eventualnim promjenama navika u tom pogledu.

Poteškoće sa spavanjem

Redovita konzumacija kave može uzrokovati probleme s uobičajenim navikama spavanja, osobito ako redovito ispijate kavu poslijepodne. Istraživanje provedeno nad 197 srednjoškolaca pokazalo je da su se oni koji su unosili više kofeina budili ranije i bili pospaniji tijekom dana u usporedbi sa skupinom koja je unosila manje količine kofeina. Iako redovito ispijanje kave ima puno zdravstvenih prednosti, preporuča se svođenje dnevnog unosa kave na minimum, i to ujutro, kako biste imali kvalitetniji san noću.

Ubrzan rad srca

Jedna kontrolirana studija pokazala je da ispijanje 100 miligrama kofeina između svakog sata do pet sati nije izazvalo ubrzan rad srcam. Međutim, utvrđeno je da ispijanje velikih količina ipak može dovesti do izmijenjenog ritma otkucaja srca.

Trema

Jeste li ikada doživjeli da se tresete nakon previše šalica kave? To se zapravo može definirati kao predoziranje kofeinom. Healthline navodi da to može uzrokovati glavobolju, tremu, poteškoće sa spavanjem i povećani broj otkucaja srca. Ako imate bilo koju od ovih teških nuspojava, trebate potražiti liječničku pomoć.

Osjećaj umora

Prirodno je da se okrenete kavi ili drugim oblicima kofeina kada se osjećate umorno. Ali jeste li znali da previše kofeina zapravo može imati negativan učinak? Pogotovo ako uključuje dodane šećere. U studiji koju je objavila Innovations in Clinical Neuroscience, utvrđeno je da redovito ispijanje kofeinskih napitaka, osobito sa šećerom, uzrokovalo je mentalni umor sudionika.

