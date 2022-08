Podijeli:







Izvor: Shutterstock

Zube bi trebalo prati dva puta dnevno. Preskakanje ove rutine moglo bi rezultirati karijesom, prljavim zubima i problemima s oralnim zdravljem. Ono što je važno imati na umu da ovaj svakodnevni ritual utječe i na cjelokupno zdravlje osobe.

Postoji sedam uobičajenih pogrešaka koje ljudi čine kada je u pitanju pranje zubi kaže za yahoo.com dentalna higijeničarka iz Ottawe Donna Wells, prenosi Ordinacija.hr.

vezana vijest Muči vas kamenac na zubima? Evo kako ga možete ukloniti prirodnim putem

Prejako četkanje

Wells kaže da je to najčešća greška koju vidi. Preagresivno četkanje može dovesti do povlačenja desni, a to se može pretvoriti u još gore probleme.

Nepravilna tehnika četkanja

Nije samo prejako četkanje ono što može oštetiti unutrašnjost usta. Nepravilna tehnika također je jedan od ključnih problema. Stručnjakinja navodi da bi ljudi trebali staviti svoju četkicu za zube pod kutom od 45 stupnjeva, a polovica čekinja bi trebala biti na njihovim desnima. “Želite četkati desni i masirati ih. Ukloniti bakterije ispod ruba desni”, objašnjava.

Korištenje pogrešne četkice za zube

Još jedna uobičajena pogreška je korištenje četkice za zube sa srednje tvrdim ili tvrdim vlaknima, za koje Wells kaže da mogu biti pretvrde za vaše desni i mogu dovesti do povlačenja desni. Umjesto toga, ona preporučuje četkicu za zube s mekim ili ekstra mekim vlaknima.

Odabir električne četkice za zube ili obične ovisi o osobnim preferencijama. Međutim, električna četkica za zube je učinkovitija u uklanjanju plaka.

Veličina je također važna kada se radi o odabiru, ljudi bi trebali odabrati četkicu za zube na temelju veličine svojih usta. Primjerice, ako netko ima mala usta, trebao bi nabaviti četkicu s manjom glavom ili dječju četkicu za zube. Američka stomatološka udruga također savjetuje da ljudi mijenjaju svoju četkicu za zube svaka tri do četiri mjeseca ili ranije ako su vlakna potrošena.

Ne četkate dva puta dnevno ili dovoljno dugo

Nemojte žuriti tijekom četkanja! Ljudi bi se trebali pobrinuti da ostave dovoljno vremena ujutro i prije spavanja za pranje zuba barem dvije minute svaki put. Wells kaže da čim operemo zube, plak i bakterije se ponovno počnu stvarati.

Ne birate pravu pastu za zube

Odabir prave paste za zube ovisi o individualnim potrebama. Osobe s osjetljivim zubima vjerojatno će birati pastu za zube za osjetljive zube; oni koji su skloniji gingivitisu, upala desni, mogli bi odabrati pastu za zube koja cilja na tu bolest desni.

Ne koristite konac za zube

Wells savjetuje da bi svatko trebao koristiti konac ili interdentalnu četkicu barem jednom dnevno. Konac za zube je standard, ali mnogima je lakše koristiti interdentalne četkice.

Ne odlazite na redovite stomatološke preglede

Velika pogreška koju ljudi čine kada je u pitanju njihovo oralno zdravlje je neodlazak na redovite preglede kod zubara. Stručnjakinja savjetuje odlazak barem dva puta godišnje na pregled i čišćenje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram