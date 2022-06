Obratite pažnju: Ovo su neki od najvećih otrova koji se nalaze u brzoj hrani

Podijeli:







Godinama su istraživanja pokazivala da su brzo posluženi, masovno proizvedeni, jeftini obroci koje ćete pronaći u većini restorana brze hrane sve samo ne zdravi. Redovito jedenje ove hrane – koja je bogata kalorijama, masnoćama, kolesterolom, natrijem, šećerom i ugljikohidratima – povezana je s nuspojavama kao što su povećan rizik od debljanja, srčanih bolesti, dijabetesa i depresije. Ipak, postoje i neki sastojci u brzoj hrani koji mogu uzrokovati dodatne zdravstvene brige.

Ipak, “ako samo povremeno konzumirate prerađenu ili brzu hranu, rizik od štetnih učinaka je nizak”, kaže Jessica Cording, autorica knjige “The Little Book of Game-Changers: 50 Healthy Habits For Managing Stress & Anxiety”.

Prirodna aroma govedine

Svjetski poznati McDonald’s-ov pomfrit napravljen je s prirodnom aromom govedine koja “sadrži hidroliziranu pšenicu i hidrolizirano mlijeko”, navodi se na web stranici restorana. Još 2002. godine CBS News izvijestio je da je protiv McDonald’s Corporation pokrenuto nekoliko tužbi zbog označavanja njihovih krumpirića i pomfrita kao vegetarijanskih iako su obogaćeni govedinom.

Kalijev bromat

Ponekad se jednostavno naziva bromat, ovaj se aditiv ubacuje u recepte kako bi poboljšao teksturu i dizanje brašna. “Iako se ‘potroši’ u procesu pečenja ako se koristi odgovarajuća količina, kada je previše uključeno u recept, nešto može ostati u gotovom proizvodu”, navodi Cording.

Nakon što su studije na životinjama otkrile moguću vezu s kancerogenim tumorima, kalijev bromat je zabranjen u Kanadi, Velikoj Britaniji i Europskoj uniji. Navodno se još uvijek nalazi u pecivama za sendviče i tijestu za pizzu iz nekih lanaca brze hrane u SAD-u.

“FDA [Food and Drug Administration] potiče pekare u SAD-u da odluče ne koristiti bromirano brašno, a zakoni u državi Kalifornija zahtijevaju da proizvodi napravljeni s kalijevim bromatom otkrivaju potencijalnu vezu raka na etiketi”, nastavlja Cording. “Ako tu određenu hranu jedete samo jednom u vrlo dugom vremenu, opasnost je vjerojatno minimalna. Ali ako je to češći dio vaše prehrane, razmislite o alternativi.”

Propilen glikol

Bezbojni spoj koji se ne pojavljuje u prirodi, propilen glikol definiran je kao sredstvo protiv zgrušavanja. Koristi se u hrani kao što su bezalkoholna pića, marinade, preljevi, začini, pekarski proizvodi, glazura i smrznuti mliječni proizvodi kako bi se „očuvala tekstura, posebno da se vlažna hrana ne bi osušila. Djeluje i kao otapalo za okuse i boje”, objašnjava Cording.

“Iako je dokumentirana toksičnost rijetka, postoje potencijalni zdravstveni rizici s visokim unosom hrane koja ga sadrži – osobito kod osoba s problemima s jetrom i bubrezima – zbog načina na koji tijelo obrađuje ovaj spoj”, nastavlja Cording.

TBHQ

Pržena jela i grickalice koji se nalaze u restoranima brze hrane vjerojatno će sadržavati konzervans tercijarni butilhidrokinon, ili TBHQ, kako bi se spriječilo kvarenje u uljima i mastima (obično životinjskim mastima).

Međutim, dvije studije pokazuju da ovaj uobičajeni sastojak koji je odobrila FDA može dovesti do mogućih zdravstvenih komplikacija. Istraživanje objavljeno u časopisu Food Bioscience navodi da TBHQ može promijeniti pozitivne učinke probiotika (dobrih bakterija koje podržavaju zdravu crijevnu floru).

Studija na životinjama objavljena u časopisu Federation of American Society for Experimental Biology (FASEB) otkrila je da ovaj aditiv hrani može oslabiti imunološki odgovor tijela na gripu, piše portal Eatthis.

