Najčešće zanemarivani znakovi nedostatka željeza u tijelu

Izvor: Pexels / ilustracija

Nedostatak željeza u tijelu očituje se na različite načine. U nastavku najčešći znakovi da vam nedostaje željeza:

Blijeda koža

Željezo je razlog zbog kojeg imate rumene obraze. Kad vaše tijelo nema dovoljno željeza, vaša koža će izgledati blijedo.

Problemi s disanjem

Kad u tijelu nema dovoljno željeza, imat ćete problema s disanjem čak i nakon lakše fizičke aktivnosti.

Umor

Umor je jedan od najčešćih simptoma povezanih s nedostatkom željeza.

Glavobolje

Česte glavobolje i zamućenost pred očima su česti simptom nedostatka željeza.

Oštećena koža i kosa

Nemojte samo slijepo koristiti kozmetičke proizvode ako primijetite oštećenja na vašoj koži i kosi, umjesto toga pripazite na unos željeza.

Palpitacije

U slučaju manjka željeza i kisika, srce ne funkcionira kako treba. Iako se to inicijalno može činiti nevažnim, na duže staze to može voditi do ozbiljnih komplikacija sa srcem.

Natečeni jezik

Kad je u tijelu nedostatak željeza, jezik natiče. Ako vam je jezik natečen i imate druge simptome nedostatka željezu, odmah se javite liječniku.

Nezdravi nokti

Ako su vam nokti pretanki i pucaju sami od sebe, to je znak da tijelu očajnički treba hrana bogata željezom.

Škakljanje u nogama

Ako redovito osjećati škakljanje u donjem dijelu tijela, to je znak da vašem tijelu nedostaje željeza, piše Times of India.

