Najčešće greške s kojima usporavamo probavu

Naš metabolizam potiče mehanizme sagorijevanja masnoća čak i kad samo sjedimo. Osim što ga možemo potaknuti da radi bolje, možemo li se dogoditi da negativno utječemo na metabolizam i usporimo ga?

Metabolizam je vrlo kompleksan skup kemijskih transformacija koje variraju od osobe do osobe. Postoji čitav niz sitnih stvari koje sami možete napraviti i potaknuti rad metabolizma, ali isto tako i niz grešaka s kojima možete pogoršati stanje organizma taj dan.

Ovo su najčešće greške koje radite.

Niste se dovoljno naspavali

Ako vam kronično nedostaje sna, nemojte se čuditi ako dobijete koji kilogram, a niste se pritom ništa više prejedali. Manjak sna može dovesti do probavnih problema, a što je još važnije, sagorjet ćete manje kalorija, imati slabiju kontrolu apetita i povećati razine kortizola koji pohranjuje masnoće.

U prosjeku je zdravom čovjeku potrebno sedam do devet sati sna iako to može varirati ovisno o organizmu.

Počeli ste dan žedni

Jedan od najboljih i najjeftinijh načina za poticanje metabolizma je piti puno vode, i to odmah nakon buđenja. Dok spavamo metaboličke se funkcije usporavaju, a ne dobivaju dovoljno tekućine. Stručnjaci savjetuju da je dobro hidrirati tijelo prije nego što se ponovno najedemo.

Nepotreban stres

Neporeban i nenadan stres kao što je primjerice svađa u prometu, ne donosi ništa dobro tijelu. Osim što uzrokuj glavobolju, mučninu, visoki krvni tlak, bolove u prsima i probleme sa spavanjem, takožer uzrokuje sporiju probavu.

Pijete previše kofeina

Brojne studije pokazuju da kofein u jutarnjim satima potiče probavu. Međutim, stručnjaci također ističu da previše kofeina kroz cijeli dan dovodi do suprotnog efekta. Naime, kofein prirodno suzbija apetit i ako ga konstantno konzumirate, vjerojatno ćete manje jesti ili nećete ni shvatiti koliko ste zbilja gladni. Nedovoljan unos hrane također poremećuje probavu.

Ne jedete dovoljno voća

Voće je bogato pektinom, biljnim polisaharidom, želatinoznom tvari koja na sebe veže toksične tvari iz krvi i filtrira ih kroz urin. Citrusni pektini pak povećavaju ilučivanje žive kroz urin za 150 posto u roku od 24 sata od konzumacije. Najbolje izvor pektina su jabuke s korom, ali i grejp, naranče i breskve.

Kod kuće ili na poslu vam je pretoplo

Ako snizite temperaturu u prostoru u kojem boravite, vaše tijelo će samo morati regulirati temperaturu. Tako će se možda morati i pomučiti što je svakako bolje, nego da mu servirate saunu. Isto se odnosi i na temperaturu na kojoj spavate – oni koji spavaju na temperaturi ne višoj od 18°C, teže skupljaju kilograme.

Niste jeli ugljikohidrate

Premda previše ugljikohidrata vodi do debljanja, i unošenje premalo ugljikohidrata može imati sličan efekt. Našim mišićima za proizvodnju energije trebaju ugljikohidrati pa ako ništa drugo, dobro ih je konzumirati prije vježbanja.

Prebrzo ste smršavjeli

Metabolizam ne voli nagle i velike promjene pa brzi gubitak kilograma može dovesti do probavnih problema.

Vježbate u krivo vrijeme

Stručnjaci kažu da izlazak i trenign na otvorenom u ranim jutarnjim satima pomaže u regulaciji cirkadijalnog ritma. On pak utječe i kontrolira brojne funkcije u tijelu, a među njima je i to koliko možete pojesti, koliko dobro spavate, koliko energije sagorijevate… Studije su pokazale da osobe koje rano počinju s vježbom, imaju niži indeks tjelesne mase.

Previše tableta

Tablete za kroničnu terapiju ne mogu se izbjeći, ali može se izbjeći pretjerano pretjerano konzumiranje dodataka prehrani i analgetika koji mogu poremetiti probavu.

Premalo jedete

Ako tijelo ne dobije dovoljno goriva, zapast će u stanje gladovanja. Tada se metabolizam značajno usporava i tijelo se grčevito drži za ostatke energije. Čak i ako ste na dijeti, najbolje je jesti pomalo i često kako biste mogli ostati aktivni bez da se isrpite.

Jedete previše slatkog

Izbjegavanje jako zašećerene hrane uvijek je dobra ideja, a posebno stoga što usporava metabolizam. Zamijenite slatkiše, čokoladu i sladoled sa svježim voćem.

Previše ste popili sinoć

Loše vijesti za one koji vole tulumariti – zbog alkohola se kalorije sagorijevaju sporije nego inače i probavni se sustav usporava.

Sjedite gotovo cijeli dan

Uz pretpostavku da spavate sedam sati u prosjeku, a da potom provedete sedam do deset sati sjedeći na poslu, a onda još možda i pred televizijom prije spavanja, to je ozbiljan boj sati proveden u sjedećem položaju. Naša tijela nisu napravljena za takvu neaktivnost i to će svakako usporiti metabolizam i otežati probavu.

Radite noću

Istraživanje je pokazalo da ljudi koji više spavaju danju sagorijevaju manje kalorija od onih koji više spavaju noću, piše EatThis.

