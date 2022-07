Muči vas visoki tlak? Izbjegavajte ove četiri navike za doručak

Podijeli:







Izvor: Pexels

Odbacite ove navike ako želite krvni tlak imati pod kontrolom.

Visoki krvni tlak je danas jedan od problema koji muči sve više ljudi diljem svijeta, a često je uzrokovan genetikom, bolešću, lošom prehranom ili sjedilačkim načinom života. No kako povišene vrijednosti krvnog tlaka mogu utjecati i na razvoj drugih bolesti, potrebno ga je uvijek držati pod kontrolom. Jedan od načina kako se on može lakše kontrolirati je upravo pravilna prehrana. Savjet je da unosite malo soli, malo alkohola. No što jesti, a što ne?

1. Slana hrana

Neke od omiljenih namirnica za doručak mogu biti prepune soli bez da mi to shvatimo, a nutricionisti stalno upozoravaju kako povećan unos soli u organizam može povisiti krvni tlak. Amy Goodson, nutricionistica navodi da će tako neki sendviči sadržavati puno soli, što će kroz neko vrijeme utjecati na povišenje krvnog tlaka. Savjetuje da ako već morate pojesti nešto što sadrži sol, uvijek kombinirajte sa zdravijim namirnicama, kao što je voće ili zobena kaša. Dnevna količina natrija koja je organizmu dnevno potrebna iznosi oko 1000 miligrama, odnosno jedna mala žličica soli za cijeli dan. Činjenica koja je zabrinjavajuća je da ljudi u prosjeku unose oko 5000 miligrama natrija na dan, što otprilike odgovara deset grama soli. Najveća količina soli se dnevno konzumira preko pekarskih i industrijski prerađenih proizvoda.

Sol ne treba izbaciti iz prehrane nego treba regulirati njezin unos. To je najbolje učiniti tako da kuhamo sa smanjenom količinom soli i biramo hranu koja prirodno ne sadrži sol, odnosno natrij. Za začiniti hranu koristite možete manje soli, a više začina. Koristite bosiljak, peršin, ružmarin, kurkumu, kajenski papar i druge začine.

2. Preskačeve voće i povrće

Jedna od navika za koju mnogi ne znamo da je štetna jest izbjegavanje voća i povrća ujutro. Prema pisanju klinike Cleveland, savjetuje se da odrasle osobe pokušaju sniziti krvni tlak tako svakog dana pojedu od 5 do 9 porcija voća i povrća. Ako ne krenete ujutro, ostvariti cilj može biti malo teže. Kako voće i povrće ne sadrže sol, ali mnogi sadrže kalij, a upravo se u prevenciji arterijske hipertenzije, ali i za smanjivanje rizika razvoja svih kroničnih nezaraznih bolesti, preporučuje se konzumacija hrane bogate kalijem (npr. rajčica, marelica, jagode, banana, graška…). . Možda vam je malo neobično pojesti povrće za doručak, ali možete ga dodati jajima ili voćnom soku odmah ujutro kako biste unijeli dovoljne količine nutrijenata.

3. Dijeta s puno ograničenja

Mnogi će pretpostaviti da ako se drže stroge dijete mogu izgubiti koji kilogram i tako spriječiti probleme s visokim tlakom, no neki stručnjaci kažu kako treba malo opreza kada su u pitanju restriktivne dijete.

“Traženje načina za brzi gubitak kilograma može biti jako štetno za krvni tlak. Istraživanja pokazuju kako je polagano i pametno mršavljenje povezano s važnim poboljšanjima kod krvnog tlaka. “, navodi nutricionistica Rachel Finre.

Mediteranska prehrana se recimo odlikuje velikim unosom zelenog lisnatog povrća, zatim voća, integralnih žitarica, konzumacijom ribe dva do tri puta tjedno (plave ribe poput srdela, inćuna, lokardi), mesa svega par puta tjedno (uglavnom perad).

4. Previše šećera

Previše šećera će štetiti i osobi koja nema zdravstvenih problema, pa tamo može izazvati bolesti srca, a istraživanja kažu kako će povećana konzumacija šećera utjecati i na razvoj visokog krvnog tala. Dana Hunnes, nutricionistica kaže kako šećer i procesuirana hrana jesu namirnice koje potiču upale, a upalni proces će sigurno utjecati i na povišenje krvnog tlaka, piše Večernji list.