Muči vas nadutost? Evo koju hranu trebate jesti, a koju izbjegavati

Izvor: Pixabay

Ako osjećate nadutost poslije jela, trebali biste promijeniti način prehrane. Nutricionisti navode koja hrana smanjuje nadutost, a koja je uzrokuje.

Brokula, kupus i kelj

Ovo povrće sadrži rafinozu — šećer koji ostaje neprobavljen dok ga bakterije u crijevima ne fermentiraju pa nastaju plinovi. Međutim, njihovo češće jedenje zapravo može dugoročno pomoći, piše Health.com.

Uzimanje hrane bogate hranjivim tvarima i vlaknima dovodi do jačeg, zdravijeg probavnog sustava koji je manje sklon nadutosti, tvrde nutricionisti. Stoga nastavite jesti zeleno povrće, ali ograničite porcije.

Mahunarke

Grah, leća, soja i grašak namirnice su koje uzrokuju plinove. Iako sadrže više nego dovoljno proteina, sadrže i šećere i vlakna koja tijelo ne može apsorbirati. Kombinirajte mahunarke s lako probavljivim cjelovitim žitaricama, poput riže ili kvinoje.

Mliječni proizvodi

Ako osjećate nadutost nakon jedenja sira ili žitarica s mlijekom, možda ste intolerantni na laktozu, što znači da vašem tijelu nedostaju potrebni enzimi za razgradnju laktoze. Stoga odaberite alternative bez laktoze ili bez mliječnih proizvoda.

Jabuke

Jabuke također sadrže fruktozu i sorbitol, šećere koji se nalaze u voću koji mnogi ljudi ne mogu tolerirati pa dolazi do nadutosti. No, jabuke su jako zdrave jer mogu smanjiti rizik od bolesti srca i respiratornih problema uključujući astmu i bronhitis. Stoga ih ih nemojte prestati jesti, već ih jedite, no umjereno.

Slana hrana

Konzumiranje hrane s visokim udjelom natrija može potaknuti zadržavanje vode što vas može napuhati. Ako pojedete puno slane hrane, pijte dosta vode kako biste lakše izbacili sol.

Što treba jesti?

Hrana bogata kalijem

Hrana bogata kalijem poput banana, avokada, kivija, naranče i pistacija sprječava zadržavanje vode reguliranjem razine natrija u tijelu i tako može smanjiti nadutost izazvanu solju. Banane također imaju topiva vlakna koja mogu ublažiti ili spriječiti zatvor.

Krastavci

Krastavci sadrži kvercetin, flavonoidni antioksidans, koji pomaže smanjiti otekline, navode nutricionisti. Stoga narežite krastavac na kriške ili zamijenite slatka pića čašom vode od krastavaca.

Šparoge

Šparoge su odlične protiv nadutosti: pomažu pri mokrenju čime se ispire sav višak vode kako bi se ublažila nelagoda i nadutost.

Sjeme komorača

Komorač čini čuda za probavni trakt. Sjemenke sadrže spoj koji opušta grčeve što omogućuje prolaz plinova i ublažava nadutost.

Čaj od paprene metvice i kamilice

Ako se nakon večere osjećate naduto, možete popiti šalicu čaja od paprene metvice ili kamilice. Naime, opuštaju mišiće probavnog trakta i tako pomažu u raspršivanju plinova koji uzrokuju nadutost trbuha.

