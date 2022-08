Muče vas slabi i lomljivi nokti? Ovo su mogući razlozi

Podijeli:







Izvor: Shutterstock/Ilustracija

Puno je faktora koji mogu utjecati na zdravlje, ali i izgled noktiju, a često su u pitanju loša prehrana i njega. Postoje i zdravstvena stanja koja mogu biti odgovorna za ovaj problem. Evo što sve može biti uzrok.

Previše vlage

Površina nokta će se širiti kad je vlažna, a smanjiti kad su oni suhi. Ako ruke često držite u vodi, posebno ako koristite jake sapune i deterdžente, ta stalna promjena ih može učiniti lako lomljivima.

Godine

Kao i koža i nokti na rukama stare pa mogu postati suhi i rasti sporije te postati lomljivi, a isto tako možete primijetiti da će nokti na nogama postati tvrđi. Ne postoji neka određena dobna granica kada se to dogodi, a i ne mora se dogoditi baš vama, ali može biti razlog promjenama.

Raynaudova bolest

U pitanju je stanje koje utječe na krvne žile i sprečava dotok krvi do ruku i stopala što može utjecati i na loše stanje nokta jer neće dobiti što im je potrebno kako bi bili zdravi. Upravo su lomljivi nokti jedan od čestih simptoma ove bolesti.

Niske razine hormona štitnjače

Niske razine hormona štitnjače mogu utjecati na to koliko se znojimo što može utjecati na promjene kao što su tanka i suha kosa, koža, ali i nokti. Uz lomljive nokte, možete primijetiti i neke druge simptome kao što je umor, bol, nakupljanje kilograma i probleme s pamćenjem.

Anemija

Jedan poznati uzrok problema sa slabim noktima može biti manjak željeza u prehrani koji je i najčešći uzrok anemije, a to može biti posljedica nedovoljnog unosa ili nemogućnosti da se ono u tijelu apsorbira, gubitak krvi pa čak i trudnoća.

“Željezo pomaže hemoglobinu u krvi da prenosi kisik, a kada dođe do manjka željeza, kapacitet crvenih krvnih zrnaca da prenose kisik se smanjuje što vodi do smanjenog dotoka kisika u nokte i tako dolazi do spomenutog problema”, navodi nutricionist Dimitar Marinov.

Manjak vitamina B12

Često je manjak vitamina B12 povezan s problemima s noktima, a može voditi do anemije i uzrokovati promjene na noktima baš kao i anemija radi smanjenog dotoka krvi do nokta. Kad se radi o ozbiljnom manjku ovog vitamina, može doći do stanja koje se naziva melanonihija, a to je pojava crne ili smeđe pigmentacije ploče nokta.

Liječenje

Često će nakon kemoterapije doći do problema s noktima koji će postati slabi i lomljivi te će sporo rasti.

Manjak nutrijenata

Ispucali nokti mogu biti i znak da ne unosite dovoljno minerala i vitamina u organizam. Tako će naprimjer niske razine kalcija u krvi voditi do perutanja tjemena, suhe kose i lomljivih noktiju, uz pojavu grčeva u mišićima.

Promjene u prehrani bi mogle riješiti problem

Ako je vaš problem anemija radi manjka željeza, važno je povećati unos kroz hranu kao što je meso, piletina, grahorice… Namirnice bogate vitaminom C, poput citrusa i kupušnjača, mogu pomoći organizmu da lakše apsorbira željezo i da ga lakše koristi. Ako vam nedostaje vitamina B12, možete ga unositi putem hrane, a nalazi se u govedini, jetricama, piletini, ribi, jajima i školjkama.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.