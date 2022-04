Muče vas masne naslage oko trbuha? Riješite se ovih prehrambenih navika

Podijeli:







Ususret ljetu mnogi odlučuju dovesti u red svoje tijelo. Brojni ljudi tako pokušavaju izgubiti nekoliko kilograma prije nego toplu i slojevitu odjeću zamijene laganijim odjevnim kombinacijama u kojima će višak kilograma dolaziti više do izražaja. Ako želite izgubiti višak masnih naslaga, posebno u području trbuha, trebali biste povesti računa o nekoliko prehrambenih navika koje potajno doprinose povećanju masnih naslaga na trbuhu.

Osim toga, gubitak sala na trbuhu cilj je koji vas može poštedjeti od daljnjih zdravstvenih komplikacija, primjerice dijabetesa i srčanih bolesti, piše Eat This, Not That.

Velike porcije “jako prerađene” hrane

“Konzumiranje prerađene hrane može brzo pridonijeti nastanku trbušne masnoće, ali dijetetičari kažu da razliku čine i veličine porcija.

“Prerađena hrana s visokim udjelom šećera, soli i masti može doprinijeti prekomjernoj masnoći u trbuhu”, tvrdi Lisa Young, doktorica znanosti i autorica knjige “Finally Full, Finally Slim”.

“Prema nedavnim istraživanjima, veličine porcija brze hrane i pakirane hrane poput čokolade te gaziranog pića do pet puta su veće nego u prošlosti, što također može pojasnila kazala je.

Korištenje masnih umaka (preljeva) za salatu

Dijetetičari upozoravaju da i određeni preljevi za salatu mogu unijeti dodatnu masnoću, šećer i kalorije, bez da to ne primijetimo.

“Korištenje preljeva za salatu s visokim udjelom masnoće može povećati vaše trbušno salo. To vrijedi i za domaće salate i za brzu hranu ili salate iz trgovine. Najbolje je odustati od preljeva s visokim udjelom masti ili se odlučiti za limunov sok ili ocat kako biste smanjili masnoće koje unosite”, savjetuje dijetetičarka Trista Best.

Veliki unos maslaca od kikirikija

Maslac od orašastih plodova može vam pružiti mnoge zdravstvene prednosti, ali je važno paziti na količinu njegovog unosa ako ne želite višak masnih naslaga na trbuhu.

“Maslac od kikirikija je hrana koja je bogata hranjivim tvarima, ali nisu sve varijante stvorene s istim nutritivnim profilom”, kaže Best.

Upozorava da su u nekim od njih dodani sastojci poput šećera, meda, pa čak i čokolade, a sve kako bi se poboljšali okus i tekstura. Ti sastojci povećavaju broj kalorija i masti u jednoj porciji maslaca od kikirikija, pojasnila je.

Nekvalitetan jogurt.

Jogurt može donijeti mnoštvo zdravstvenih prednosti, ali nisu sve vrste jogurta pripremljene jednako.

“Kvaliteta jogurta važan je čimbenik u tome hoće li on povećati ili umanjiti vaše napore za mršavljenje. Jogurti napravljeni s visokim udjelom masti ili dodanim šećerom i drugim zaslađivačima mogu doprinijeti stvaranju masnih naslaga na trbuhu”, kazala je Best, savjetujući da se prije kupnje pregleda deklaracija kako bi se provjerile hranjive tvari. Preporučuje da se odlučite za onaj koji je običan ili napravljen s prirodnim zaslađivačima, te koji ima više proteina jer će vam to pomoći da dulje ostanete siti i spriječite prejedanje.

Stres i loš san

Iako tehnički nije prehrambena navika, nekvalitetan san i visoki stres mogu utjecati na obrasce prehrane i izbor hrane tijekom dana te tako indirektno utjecati na debljanje.

Osim toga, stres može povećati masne naslage na trbuhu dijelom i zbog povećanja razine hormona stresa kortizola.

