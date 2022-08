Podijeli:







Izvor: Pexels / Ilustracija

Suplementi i vitamini koji se prodaju bez recepta toliko se često reklamiraju kao "potpuno prirodni" da je lako upasti u zamku lažne sigurnosti po pitanju ispravne doze.

“Nema smisla uzimati velike dodatne doze vitamina i minerala ako nema dijagnosticiranog problema, jer postoji tako malo dokaza da oni čine dobro, a ponekad postoji i opasnost da mogu naštetiti”, rekao je Marion Nestle, profesor nutricionizma, studija hrane i javnog zdravlja na Sveučilištu New York, za Eat This, Not That.

U nastavku donosimo simptome za pet najčešćih slučajeva prekomjernog unosa suplemenata.

Vitamin D

Budite oprezni s količinom vitamina D koju uzimate, jer prekomjerna količina previše može uzrokovati ozbiljne štete.

“Toksična razina vitamina D, koja se naziva i hipervitaminoza D, rijetko je, ali potencijalno ozbiljno stanje koje se javlja kada u tijelo unesete prekomjerne količine”, kaže dijetetičarka Katherine Zeratsky.

Stručnjakinja pojašnjava da je hipervitaminoza D obično uzrokovana velikim dozama dodataka vitamina D, a ne prehranom ili izlaganjem suncu.

“Glavna posljedica je nakupljanje kalcija u krvi (hiperkalcemija), što može uzrokovati mučninu i povraćanje, slabost i učestalo mokrenje. Hipervitaminoza D može napredovati do bolova u kostima i problema s bubrezima, kao što je stvaranje kalcijevih kamenaca”, dodala je.

Cink

Nutricionistica Barbara Broggelwirth pojašnjava da je cink mineral u tragovima, što znači da su nam potrebne samo male količine za održavanje našeg zdravlja.

“Pretjerani unos cinka može dovesti do nedostatka bakra što može uzrokovati neurološke probleme, uključujući utrnulost i slabost u rukama i nogama”, upozorava.

Vitamin C

Previše vitamina C može uzrokovati gastrointestinalne probleme, upozoravaju stručnjaci.

“Iako previše vitamina C u prehrani vjerojatno neće biti štetno, velike doze ipak mogu uzrokovati proljev, mučninu, povraćanje, žgaravicu, grčeve u želucu (abdomenu) i glavobolju”, kaže dijetetičarka Zeratsky.

Beta karoten

“Pokazalo se da dodatni unos beta-karotena, spoja koji se u tijelu pretvara u vitamin A, povećava rizik od smrti, posebno kod pušača ili bivših pušača”, ističe liječnik Donald Hensrud, koji smatra da ovaj dodatak nije vrijedan potencijalnog rizika.

Vitamin B-3

Vitamin B-3 (niacin) može uzrokovati oštećenje jetre.

“Visoke doze mogu pomoći u snižavanju visoke razine kolesterola, ali to treba činiti samo pod nadzorom liječnika”, kaže dr. Hensrud dodajući da se mogu pojaviti nuspojave poput teške bolesti jetre.

