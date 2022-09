Možda štetite svojim kostima, a da to ni ne znate: Što trebate izbjegavati?

Podijeli:







Izvor: Towfiqu barbhuiya/Pexels/Ilustracija

Najzdravije namirnice su upravo one biljnog podrijetla i treba ih se jesti što češće pa sigurno nećete pogriješiti ako pojedete jabuku, naranču, jagodu ili borovnice. No ako želite zaštititi zdravlje kostiju onda biste trebali svakodnevno pojesti jednu šaku suhih šljiva, pokazuje nova studija.

Dobro je i znati što ne bismo trebali unositi u sebe i koje navike treba izjegavati, piše Ordinacija.hr.

PREVIŠE SOLI

Što više soli jedete više kalcija odlazi iz tijela, što znači da nedostaje glavni sastojak za zaštitu zdravlja kosti. Namirnice kao što je kruh, sir, naresci ili grickalice često imaju velike količine soli u sebi. Unos soli možete smanjiti ako je pri kuhanju zamijenite začinima.

CJELODNEVNO SJEDENJE NA KAUČU

Sasvim je u redu da uživate u omiljenoj seriji, ali jednako je lako provesti cijeli dan ispred TV-a. Ako vam to postane navika, možete računati na to da će vaše kosti patiti. Vježbanje je ono što ih čini jakima, a najbolje su vježbe za jake kosti one s težinom što će potaknuti mišiće da se istežu kada rade protiv gravitacije. A upravo jaki mišići podržavaju kosti.

KILOMETRI PROVEDENI NA BICIKLU

Ako biciklom idete na posao, a vikendima isto tako volite provesti vrijeme na svježem zraku i – biciklu, vaše srce i vaša pluća sigurno bolje rade. Vaše kosti? Ne baš. Radi se o tome da aktivnost poput vožnje bicikla ne djeluje na bolju gustoću kostiju, ali to čini hodanje ili trčanje.

PREVIŠE STE VREMENA U ZATVORENOM PROSTORU

Možda biste trebali izaći na zrak kako biste unijeli nešto vitamina D u organizam, naravno izlažući se sučevim zrakama. No nemojte pretjerivati jer previše izlaganja suncu može uzrokovati rak kože. No tu su neki faktori koji utječu na to koliko ćete vitamina D uhvatiti – vaše godine, boju kože, godišnje doba… Dodajte prehrani mlijeko od badema, soje, riže, a liječnika upitajte trebate li dodatno unositi vitamin D.

JOŠ JEDNO ALKOHOLNO PIĆE

Kada ste vani s prijateljima, još jedna čaša omiljenog koktela se ne čini previše, ali ako želite održati zdravlje kostiju, ne bi trebali piti puno alkohola. Jedna čaša alkohola za žene i dvije za muškarce je sasvim dovoljna mjera -ako vam je želja zaštititi zdravlje.

U NEKIM NAPICIMA PRETJERUJETE

Previše gaziranih napitaka može loše utjecati na kosti, iako je potrebno napraviti dodatna istraživanja o tome koliko kofein šteti kostima. Drugi stručnjaci savjetuju da do promjena dolazi kada odlučite popiti gazirani napitak umjesto mlijeka ili nekog drugog napitak koji sadrži kalcij. Previše kave ili čaja također može kosti lišiti kalcija.

PAUZE ZA PUŠENJE

Kada redovito udišete duhanski dim, tijelo ne može stvarati novo koštano tkivo tako lako. Što dulje pušite, to je gore. Pušači imaju veće šanse da će im se kosti lakše lomiti i da će sporije zacjeljivati. No ako prestanete pušiti, stvari se mijenjaju i rizik se smanjuje – iako je potrebno za to i nekoliko godina.

LIJEKOVI

Neki lijekovi, posebno ako ste ih koristili dugo vremena mogu imati negativan utjecaj na kosti pa tako uzrokovati gubitak koštane mase. Često se radi o lijekovima koji su protuupalni kao oni protiv artritisa, lupusa, astme…

IMATE PREMALO KILOGRAMA

Naša tjelesna težina znači da postoje velike šanse da će doći do gubitka koštane mase. Ako mislite da se ovo odnosi na vas, onda biste trebali raditi vježbe s utezima i dodati više kalcija prehrani. Ako niste sigurni zašto imate tako malo kilograma, o tome razgovarajte s doktorom kako bi provjerio radi li se o nekom medicinskom stanju koje bi moglo biti uzrok.