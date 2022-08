Mogu li se i djeca zaraziti majmunskim boginjama i ima li već slučajeva?

Podijeli:







Izvor: Angel Garcia / Zuma Press / Profimedia

Dvoje učenika osnovne škole u američkoj državi Georgiji dobilo je pozitivan test na majmunske boginje što je u SAD-u pokrenulo raspravu o riziku od zaraze među školarcima uoči povratka u klupe.

Prema službenim podacima rizik od zaraze majmunskim boginjama među učeničkom generacijom je vrlo nizak. Više od 16.000 ljudi u SAD-u ima potvrđenu zarazu majmunskim boginjama i gotovo svi su odrasle osobe. No, kako se bliži početak škole, raste zabrinutost među roditeljima.

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) u smjernicama za škole i brigu o djeci istaknuo je da je “rizik od zaraze majmunskim boginjama kod djece i adolescenata u SAD-u nizak”, no škole bi se unatoč tome trebale pridržavati protokola da se bilo kakva transmisija zaraznih bolesti svede na minimum.

Kako su reagirale škole čiji su učenici zaraženi?

Osnovne škole Mansfield i Flint Hill u Georgiji objavile su da su upoznate s pozitivnim učenicima, o tome su izvijestile sve roditelje, a osobama za koje se smatra da su bile u bliskom kontaktu s tom djecom, CDC će izdati individualne smjernice.

Prije početka nastave sve školske prostorije će se temeljito očistiti i dezinficirati.

Prema uputama CDC-ja svatko tko je zaražen majmunskim boginjama bio u školi ili vrtiću, “ustanova treba odraditi protokol za smanjenje prijenosa zaraznih bolesti što uključuje pojačano čišćenje i dezinfekciju”, kao i kontaktiranje lokalnog zdravstvenog tijela koje će pronaći kontakte i dati detaljne upute o daljnjim postupanjima.

Školama i vrtićima se svakako savjetuje da podsjećaju učenike i posjetitelje na pojačanu higijenu i eventualno nošenje maske za lice ako postoji veći rizik.

Kako se majmunske boginje prenose?

Poznato je da su kolektivi poput razreda ili vrtićkih grupa legla virusa i bakterija, a s obzirom na polagano širenje infekcije, pojavili su se i slučajevi među djecom, otkriva Lori Tremmel Freeman iz lokalnog zdravstvenog ureda za CNN.

VEZANE VIJESTI Talijan nakon godišnjeg odmora pozitivan na koronu, HIV i majmunske boginje Pas razvio simptome majmunskih boginja nakon spavanja s vlasnicima u krevetu U RH dosad 12 slučajeva majmunskih boginja. Planira li se masovno cijepljenje?

Najmanje 17 potvrđenih i vjerojatnih slučajeva majmunskih boginja među djecom mlađom od 15 godina prošli su tjedan prijavljena CDC-ju. Prva dva prijavljena slučaja u SAD-u uključivala su dijete mlađe od tri godine iz Kalifornije i bebu koja nije američki državljanin. Ta dva slučaja nisu povezana i vjerojatno su rezultat prijenosa u kućanstvu.

Virus majmunskih boginja može se prenijeti bliskim kontaktom poput dodira kožom, direktnog kontakt s osipom zaražene osobe ili direktnim kontaktom s izlučevinama poput sline. Premda je rizik za to vrlo malen, postoji mogućnost prijenosa virusa i s površina poput odjeće, posteljine i ručnika koje je koristila zaražena osoba.

Stručnjaci ističu da su vrtići i škole idealni rasadnici za takvo širenje, no zato treba neprestano ponavljati i naglašavati važnost pojačane higijene čime se sve može izbjeći.

CDC u smjernicama također naglašava da se cjepivo protiv majmunskih boginja preporučuje osobama koje su bile izložene zarazi, no ne preporučuju šire cijepljenje kao ni cijepljenje djece.

Također upozoravaju roditelje da, ako dijete ima povišenu temperaturu ili osip, odmah jave liječniku i ostave dijete kod kuće.

Djeca ili zaposlenici koji su bili u kontaktu s osobom koja boluje od majmunskih boginja, ne moraju preskakati odlazak u školu osim u visokorizičnim slučajevima ili u slučajevima pojave simptoma. Visokorizičnim slučajevima smatraju se osobe koje su dodirivale kožu zaražene osobe, a kod djece to može biti i kontakt na tjelesnom odgoju, u hrvanju ili nogometu, u odnosu na plivanje ili trčanje gdje bliskog kontakta nema.

Stručnjaci se malo više pribojavaju za seksualno aktivne tinejdžere i studente, posebno one koji imaju više partnera ili se upuštaju u seksualne odnose s nepoznatima.

Premda zasad ima prijave djece s majmunskim boginjama, nema izvještaja o međusobnom prijenosu. Incidencija zaraze majmunskih boginja među djecom trenutno je toliko niska da nitko ne bi trebao biti zabrinut, napominju stručnjaci.

Od izbijanja zaraze majmunskih boginja u svibnju većina slučajeva prijavljena je među homoseksualnim muškarcima.

No, liječnici naglašavaju da to ne spada u spolno prenosive bolesti te da se zaraziti može svatko tko samo dodirne kožu zaražene osobe. Kod djece to uključuje zagrljaje, tješenje, hranjenje ili dijeljenje ručnika, šalica i slično.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.