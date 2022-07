Podijeli:







Masiranje stopala može imati odličan utjecaj na cjelokupno zdravlje osim što samo izaziva ugodan osjećaj. Nakon cjelodnevnog hodanja ili stajanja, masaža stopala će opustiti cijele noge te je odličan način za "počastiti se" nakon dužeg rada.

Često možda zaboravljamo važnost naših stopala koja nas drže čvrsto na zemlji te koja su zaslužna za naše kretanje.

U mnogim kulturama se prakticira masiranje stopala kao dio skrbi za tijelo zbog čega su masaža određenih područja, refleksologija i akupunktura postali važan dio alternativne medicine. Unatoč tomu, mnogi nisu upoznati sa svim prednostima masaže stopala.

Zašto je masaža stopala svaki dan važna?

U stopalima se nalazi mnogo senzornih živaca naših unutarnjih organa. Kroz masažu se stopalo može koristiti kao karta tijela te se tako pritiskom može rješavati problema i boli. Ovakva vrsta masaže stopala naziva se i refleksologija stopala koja ima cilj izravno utjecati na zdravlje organa u tijelu. Refleksologija može pomoći kod psihičkih i fizičkih posljedica radnog dana. Ova disciplina proučava odnose i veze između cjeline i dijelova te između nutrine i vanjštine, a cilj je uspostavljanje ravnoteže organizma. Uz druge refleksološke sustave poput iscjeljivanja bioenergijom i čakrama, masaža stopala tretira točke ili zone na tijelu te kroz reflekse djeluje na cijelo tijelo.

“Mapa tijela” koja se nalazi na stopalima predstavlja zone koje odgovaraju rasporedu organa, mišića i kosti u tijelu. Tako se smatra da se svi organi s desne strane tijela odražavaju u desnom stopalu, a oni na lijevoj na lijevom. Dijelovi tijela koji se ovime mogu tretirati su baš svi – od jednog zuba do čitavih organa.

Boli koje se mogu rješavati i na koje može utjecati masaža stopala:

– bol u leđima i ramenima

– bol u koljenima

– bol glave

– bol u nogama

– anksioznost i tjeskoba

– cirkulacija

Osim fizičkih poteškoća, smatra se da se u stopalima nakuplja sav stres tijela koji može nastati zbog fizičkih i psihičkih razloga. Masaža stopala općenito ima umirujući utjecaj na organizam, a pravo olakšanje dolazi nakon tretmana kada se točno pronalaze zone koje je potrebno tretirati. Ako se odlučite na masažu stopala, odnosno, refleksologiju stopala kod stručnjaka, bit će potrebno nekoliko tretmana svakih dva dana kako bi se osjetio učinak na organe i organizam.

Zone za masiranje stopala

Ako se odlučite na samomasažu stopala budite spremni na to da će u početku možda biti bolna ili da ćete vrlo teško pronaći konkretne zone koje biste trebali trenirati. Zbog toga se preporučuje za prvi puta masažu stopala prepustiti stručnjacima.

Kada krenete, trebate znati da je cijelo tijelo podijeljeno na deset zona koje se odražavaju na stopalu. Zone su posložene jedna preko druge te na internetu možete pronaći brojne fotografije koje jednostavno objašnjavaju na kojem dijelu zone se nalazi koji organ. Dokaz da ste pogodili točnu zonu masiranjem je obično specifična bol na pritisak. Ako osjećate bol kod masaže stopala znači da na području tog organa možda postoji neka bolest ili poteškoća.

Masiranje stopala ne može biti jedini korak pri liječenju težih akutnih i kroničnih bolesti već se obično koristi samo kao pomoć pri tretiranju. Masiranje se ne bi trebalo raditi kontinuirano svakog dana već bi nakon 10 dana trebala uslijediti pauza od jednako toliko vremena.

Kod masaže stopala možete koristiti različite načine. Masirati možete s i bez ulja za masažu, vertikalno, horizontalno, dužim ili kratkim pokretima, a koristiti možete i štapiće ili kamenje kao u kineskoj medicini. Preporučuje se prije masaže napraviti kupku stopala uz eterična ulja za dodatno opuštanje. Masiranje započnite na petama, a onda prijeđite na tabane. Nemojte zaboraviti na prste i područje između i na dnu prstiju.

Prednosti masaže stopala

Masaža stopala ima broje pozitivne posljedice na fizičko i psihičko zdravlje. Tretman stopala će stimulirati mišiće, poboljšati cirkulaciju u cijelim nogama i tijelu, opustiti napetost i boli. U nastavku donosimo par prepoznatih prednosti masaže stopala.

1. Opušta bol u peti

Bol u peti je vrlo česta pojava kod osoba koje se bave trčanjem ili drugim sportovima. Također se može pojaviti kod osoba koje predugo nose neadekvatnu obuću. Masaža stopala može pomoći i kod boli koju uzrokuje “trn u peti” ili plantarni fascitis.

2. Poboljšava cirkulaciju

Kao jedna od najvažnijih stvari koje možemo učiniti za naše tijelo i organizam svakako je poboljšavanje cirkulacije. Kvalitetno strujanje i izmjena krvi važna je za opskrbu tijela kisikom koji je nužan za život i rast svih stanica. Loša cirkulacija je čest problem kod neadekvatne obuće ili dugotrajnog stajanja. Masaža stopala može pomoći u rješavanju tog problema.

3. Smanjuje osjećaj mučnine

Iako možda smiješno zvuči na prvu da masiranje stopala može smanjiti mučninu, razlog za to je refleksologija. Australsko sveučilište došlo je do saznanja da masaža stopala pomaže kod pacijenata nakon kemoterapije kada je čest osjećaj mučnine. Rezultati su pokazali da one osobe koje su dobile masažu stopala od četiri minute su imale zabilježene manje mučnine od onih kojima stopala nisu masirana.

4. Smanjuje simptome anksioznosti

Masaža stopala može biti dio meditacije i opuštanja te kao takav smanjiti osjećaj nervoze, tenzija i stresa u tijelu. Ovo ujedno smanjuje simptome anksioznosti te olakšava tjeskobu.

Osim na stopalima, smatra se da postoje specifične zone na našim dlanovima, ušima i drugim dijelovima tijela koje pritiskom djeluju opuštajuće.

5. Pomaže kod uspavljivanja

Masiranje stopala pomaže u opuštanju, ali i stvara odličnu naviku prije spavanja. Osim što zbog poboljšanja cirkulacije spušta krvni tlak, masaža stopala može pomoći i za bolji san. Poznato je da biste za dobar san trebali biti opušteni. Ovakva masaža smirit će živce, poboljšati raspoloženje, smiriti tjeskobu i omogućiti tijelu da se bolje opusti. Idealno kao aktivnost prije spavanja.

