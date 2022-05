Ne ignorirajte ih: Ovo je 10 simptoma koji otkrivaju manjak željeza u krvi

Podijeli:







Izvor: Photo by Nutriciously on Unsplash

Nedostatak željeza u ljudskom tijelu je glavni uzrok anemije ili slabokrvnosti, a sideropenična anemija je najčešća vrsta slabokrvnosti. Sideropenična anemija se manifestira vrtoglavicom, slabošću i konstantnim umorom. Provjerite koji to iznenađujući simptomi mogu otkriti da patite od manjka željeza u krvi.

1. Umorni ste

Ovo je najčešći simptom manjka željeza, a dr. Nancy Berliner navodi da ženama često promakne ovaj simptom jer su naučile na umor pa će ga odbaciti kao simptom. Ipak, dobro je objasniti da manjak željeza uzrokuje smanjen protok kisika do tkiva pa će organizam biti zakinut za energiju koja mu je potrebna. Ako ste uz umor i dosta nervozni i imate problema s fokusiranjem, možda je kriv upravo nedostatak željeza.

2. Imate obilne mjesečnice

Kod žena je manjak željeza jedan od glavnih uzročnika jakih menstruacija, navodi ginekolog Jacques Moritz. “Žene u ovoj situaciji gube velike količine krvi, a nadoknadi se samo oko polovica, a onda opet gube jednako puno krvi idući mjesec”, dodaje. Ako je došlo do ovakvih promjena u vašoj mjesečnici, vrijeme je da porazgovarate s ginekologom.

3. Blijedi ste

Hemoglobin daje krvi crvenu boju i zato je naša kože upravo ružičaste boje. To znači da manje razine proteina mogu i “uzeti” boju s vašeg lica. Ako ste bljedoliki, lako je primijetiti promjene. Ali bez obzira na ton kože, ako primijetite da je koža u usnoj šupljini blijeda, možda se radi upravo o manjku željeza.

4. Često ostajete bez daha

Bez obzira na to koliko duboko udahnete i dalje vam se čini da nemate dovoljno zraka? Dr. Berliner navodi da se često primjećuje upravo taj problem kod manjka željeza i potrebno se njime pozabaviti, posebno ako bez daha ostajete kada obavljate radnje koje inače ne uzrokuju taj problem.

5. Srce vam jače lupa

Srce koje tako pretjerano radi može zbog toga patiti, a razviti se mogu razna stanja pa i zatajenja srca. Prije nego što se uplašite, dobro je zapamtiti da prije nego što stvari krenu loše, morate od anemije patiti dosta dugo vremena. Ali iako imate probleme sa srcem, svakako se obratite liječniku ako primijetite bilo kakve promjene.

6. Sindrom nemirnih nogu

Ne možete biti na mjestu? Oko 15 posto osoba koje pate od sindroma nemirnih nogu imaju manjak željeza, a što je manje željeza u organizmu to će se simptomi i pogoršati.

7. Boli vas glava

Manjak željeza će učiniti to da će više kisika putovati do mozga, a tek onda na red dolaze ostali organi i tkiva, a kao rezultat toga može doći do oticanja arterija što će uzrokovati glavobolje, prema pisanju stručnjaka s National Headache Foundation.

8. Anksiozni ste bez pravog razloga

Iako se danas ne treba puno tragati za stresom, manjak željeza može biti jedan od razloga zašto osjećate anksioznost. Manjak kisika poremeti rad živčanog sustava što će utjecati na vaše raspoloženje, a uz to će manjak željeza uzrokovati brže otkucaje srca što će vas dovesti u onu dobro poznatu situaciju kada osjećamo anksioznost a ne znamo zašto.

9. Gubite kosu

Manjak željeza, posebno kada se razvije u tešku anemiju, može uzrokovati gubitak kose. “Tijelo je tada u stanju preživljavanja, pa će slati kisik samo za potrebe vitalnih funkcija, što znači da će ostatak tijela patiti pa tako i tjeme”, navodi dr. Moritz. Ne morate odmah paničariti, ali ako primijetite da gubite više od 100 vlasi na dan, možda je vrijeme za posjet liječniku.

10. Vegetarijanac ste ili vegan

Nije svako željezo jednako. Tijelo apsorbira ono koje dolazi iz mesa i ribe dva do tri puta učinkovitije nego ono biljnog podrijetla. Ipak, možete unijeti dovoljno željeza ako pametno planirate pa tanjuru dodajte zeleno lisnato povrće, cjelovite žitarice te ih kombinirajte s namirnicama koje su bogate vitaminom C, kao što je paprika, brokula ili borovnica, a kako bi se pospješila apsorpcija željeza.

Namirnice koje sadrže željezo

Nije nužno imati sve simptome, kod svakog čovjeka se pojavljuju drugi. Željezo je važno u organizam unositi putem hrane, a ovo su neke od namirnica koje ga sadrže;

1. IZNUTRICE: Organski uzgoj životinja garantira najkvalitetnije meso, a tako je i s jetrom koja je odličan izvor željeza, minerala, vitamina i proteina. Svinjska jetra je možda najbolji izbor jer je manje masna te sadrži najviše željeza i vitamina C.

2. KAMENICE: Odlučite se za kamenice jer će vas velikodušno darovati s puno željeza. Tu su i dagnje, lignje te kunjke koje su također odličan izvor ovog minerala.

3. PROSO: Žitarica koja više nije toliko zastupljena u omiljenim jelima nudi 9 mg željeza u 100 grama, što je čini idealnom za nadomjestak ovog minerala.

4. CRVENO MESO: Crveno meso, poput govedine, poznat je izvor ovog minerala. U samo 85 g sadrži 5.25 mg željeza.

5. SJEMENKE BUNDEVE: Ova popularna grickalica je paket željeza, samo jedna šalica cijelih sjemenki nude 2 mg željeza.

6. SOJA: Jedna šaka soje sadrži oko 4 mg željeza, a uz to organizmu nudi minerale poput bakra koji štiti krvne žile i imunološki sustav, piše Ordinacija.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.