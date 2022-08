Podijeli:







Ljudi s alergijama na hranu imaju 50 posto manji rizik da se zaraze virusom koji uzrokuje COVID-19 nego ljudi koji nemaju alergije na hranu, pokazalo je istraživanje Američkog nacionalnog instituta za zdravlje.

Studija Human Epidemiology and Response to SARS-CoV-2 (HEROS) pratila je zdravlje 4000 ljudi u 1400 kućanstava između svibnja 2020. i veljače 2021. Bilo je to vrijeme kada cjepiva protiv covida nisu bila dostupna javnosti ili nisu bila široko dostupna, prema Nacionalnom institutu za zdravlje (NIH), prenosi Centar zdravlja.

Tijekom istraživanja svako je kućanstvo imalo barem jednu osobu staru 21 godinu ili više. Netko u svakom kućanstvu je uzimao bris nosa svaka dva tjedna za testiranje na covid.

Istraživači nisu bili sigurni zašto ljudi s alergijama na hranu imaju manji rizik od covida. Moguće je da upala tipa 2, koja je često uzrokovana alergijskom reakcijom, smanjuje razinu ACE2 receptora na površini stanica dišnih putova, kaže studija. ACE2 receptori su ulazne točke za covid, manje receptora znači manje šanse da covid uđe u tijelo.

Druga razmatrana mogućnost bila je da ljudi s alergijama na hranu rjeđe jedu vani i imaju manje šanse zaraziti se covidom, navodi se u studiji. No, istraživači su otkrili da ljudi s alergijama na hranu imaju samo nešto niže razine izloženosti zajednice od ostalih kućanstava.

Pretilost povećava rizik od covida

Studija HEROS otkrila je da ljudi s astmom i drugim alergijskim stanjima, uključujući ekcem i alergijski rinitis, nisu imali manji ili veći rizik od zaraze covidom. Međutim, čini se da studija potvrđuje prethodna istraživanja koja pokazuju vezu između pretilosti i rizika od covida.

Studija NIH-a izračunala je da povećanje BMI (indeksa tjelesne mase) percentila od 10 bodova povećava rizik od infekcije covidom za 9 posto.

“Sudionici koji su imali prekomjernu tjelesnu težinu ili pretili imali su 41 posto veći rizik od infekcije od onih koji nisu bili”, navodi se u studiji. Djeca od 12 godina ili mlađa imala su jednaku vjerojatnost da će dobiti covid kao tinejdžeri ili odrasli. Međutim, 75 posto slučajeva djece bilo je asimptomatsko, navodi se u studiji.

Nalazi studije NIH-a “naglašavaju važnost cijepljenja djece i provedbe drugih javnozdravstvenih mjera kako bi se spriječila njihova zaraza SARS-CoV-2, štiteći tako i djecu i ranjive članove njihova kućanstva od virusa”, rekao je Anthony Fauci, glavni medicinski savjetnik Bijele kuće.

Nadalje, uočena povezanost između alergije na hranu i rizika od infekcije SARS-CoV-2, kao i između indeksa tjelesne mase i ovog rizika, zaslužuje daljnje istraživanje, dodao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.